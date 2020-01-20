Мобильная видеокарта RTX 2080 будет потреблять 150 Вт
На выставке CES в 2019 году NVIDIA представила серию мобильных видеокарт RTX 20 Max-Q
рекламаNVIDIA на выставке CES в этом году была необычайно сдержанна и не выпускала никаких новых видеокарт, но мобильная версия серии RTX 20 Super была представлена ранее. Флагманская мобильная версия RTX 2080 Super теперь еще подтверждена в технических характеристиках еще не анонсированного ноутбука GK4.
Согласно ранее предоставленной информации, мобильная версия RTX 2080 Super имеет кодовое название N18E-G3R. Типичное энергопотребление в версии Max-Q составляет 80 Вт, в то время как стандартное энергопотребление не урезанной версии составляет 150 Вт.
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рекламаТекущая мобильная видеокарта RTX 2080 Super была найдена в технических характеристиках еще не выпущенного ноутбука GK4 и показывает, что она имеет 48 наборов вычислительных блоков, то есть 3072 ядра CUDA, что аналогично настольной видеокарте RTX 2080, максимальная частота ГП составляет 1230 МГц.
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