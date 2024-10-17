Китайский государственный производитель опубликовал фотографии гигантской гондолы турбины — коробчатого корпуса в верхней части турбины, в котором размещаются генерирующие компоненты — на своем заводе в Фучжоу, провинция Фуцзянь на юго-востоке Китая. Эта турбина может похвастаться максимальным диаметром по краю лопастей более 310 м, а ось вращения находится на высоте 185 м.

Государственная корпорация Китая представила фотографии гигантской гондолы своей турбины — верхней части конструкции, содержащей все ключевые элементы генерации энергии. Фотографии были сделаны на производственной площадке компании в городе Фучжоу, провинция Фуцзянь, расположенной на юго-востоке Китая. Размеры турбины поражают: диаметр вращающихся лопастей достигает более 310 метров, а ось вращения находится на высоте 185 метров.

Эта уникальная морская ветровая турбина разработана для эксплуатации в районах с ветровыми условиями, где скорость ветра составляет 8 м/с и выше. При средней скорости ветра около 10 м/с одна такая турбина способна вырабатывать до 100 ГВт•ч электроэнергии в год. Это количество энергии достаточно для обеспечения электричеством более 55 000 домов.

Помимо впечатляющих показателей мощности, данная турбина также способствует значительному снижению негативного воздействия на окружающую среду. Она позволяет сократить потребление угля на 30 000 тонн ежегодно, что приводит к уменьшению выбросов углекислого газа на 80 000 тонн.

Еще одной важной особенностью новой ветровой турбины является ее способность противостоять экстремальным погодным условиям. Компания Dongfang Electric утверждает, что турбина мощностью 26 МВт устойчива к тайфунам, что делает ее безопасной и надежной в эксплуатации в прибрежных регионах, подверженных воздействию сильных ветров.