«Юбилейная» миссия SpaceX стартовала из Флориды с ракетой Falcon 9 и вывела на орбиту 23 интернет-спутника Starlink.

Во вторник, 15 октября 2024 года, SpaceX совершила свой 100-й запуск в этом году, отправив в космос очередную партию интернет-спутников Starlink. Запуск состоялся с космической базы США на мысе Канаверал во Флориде в 02:10 по времени восточного побережья США (09:10 по Москве). Основной задачей этого запуска было выведение на орбиту 23 спутников для глобальной сети Starlink.

Ракета Falcon 9, которая использовалась для этого старта, уже многократно выполняла миссии для SpaceX. Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на беспилотную баржу под названием A Shortfall of Gravitas, расположенную у побережья Флориды, всего через восемь минут после старта.

Через два часа после юбилейной миссии, SpaceX провела ещё один успешный запуск, который стал 101-м для компании в 2024 году. Этот запуск произошёл на противоположном берегу США — с военной базы Ванденберг в Калифорнии. В 4:21 утра по времени восточного побережья (11:21 по Москве) ракета Falcon 9 вывела на орбиту ещё 20 спутников Starlink.

Успех этой миссии подтверждает невероятные темпы работы SpaceX в 2024 году, а также эффективность многоразовых ракет Falcon 9. Первая ступень второй ракеты также благополучно вернулась на Землю, что подчёркивает превосходство компании в области повторного использования космических аппаратов.

Запуски Starlink стали неотъемлемой частью амбициозного плана компании SpaceX по созданию глобальной спутниковой сети. Эти спутники обеспечивают доступ к интернету даже в самых отдалённых уголках планеты. SpaceX регулярно запускает десятки спутников, расширяя свою сеть и увеличивая её пропускную способность.

Starlink уже обеспечивает высокоскоростной интернет в отдалённых регионах, где традиционные провайдеры не могут предоставить качественные услуги. Расширение сети спутников Starlink в 2024 году позволит улучшить качество связи и снизить задержки в передаче данных, делая интернет доступным для большего количества людей.

Одним из ключевых достижений SpaceX является технология многоразового использования ракет Falcon 9. Возможность возвращать первую ступень ракеты на Землю и повторно её использовать позволяет значительно сократить стоимость космических запусков.

Технология многоразовых ракет также даёт SpaceX возможность проводить запуски с беспрецедентной частотой, как это было продемонстрировано 15 октября 2024 года, когда за несколько часов компания провела два успешных запуска.

SpaceX не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшие годы компания планирует продолжить активное развитие программы Starlink и другие масштабные проекты, такие как миссии на Марс и создание постоянных баз на Луне. Современные достижения SpaceX, такие как использование многоразовых ракет и запуск сотен спутников, приближают человечество к эпохе активного освоения космоса.