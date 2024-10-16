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В Самаре разработали беспилотник с корпусом из стеклопластика
Новое БВС самолётного типа разработано в Научно-технологическом центре композиционных материалов Самарского университета и предназначено для решения различных задач сельского хозяйства.

Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва разработали инновационный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), созданный с использованием стеклопластика, что существенно снизило его вес и позволило увеличить дальность и эффективность его использования. Внедрение такого решения стало прорывом в области сельскохозяйственных технологий, предлагая множество преимуществ в сравнении с аналогами.

Разработанный в Научно-технологическом центре композиционных материалов Самарского университета, новый БПЛА предназначен для выполнения различных задач в сельском хозяйстве. Уникальные характеристики конструкции включают:

  • Высокая аэродинамическая эффективность. Благодаря усовершенствованной форме планера, аппарат способен поддерживать высокую скорость с минимальными затратами энергии. Его крейсерская скорость варьируется от 80 до 120 километров в час, что делает его подходящим для мониторинга больших сельскохозяйственных площадей.
  • Силовая установка беспилотника обеспечивает до 30 минут полёта в экономном режиме, что позволяет использовать его продолжительное время без частой подзарядки.
  • Усовершенствованная механизация задней кромки крыла позволяет выполнять взлёт и посадку на небольших площадках длиной всего около 25 метров, что особенно полезно для работы непосредственно в поле.

Одной из ключевых особенностей нового беспилотника является его облегчённая конструкция. Взлётный вес аппарата составляет 6,5 килограммов, из которых 1,5 килограмма отведено под полезную нагрузку. Это облегчение веса стало возможным благодаря использованию стеклопластика — материала, обладающего отличными механическими свойствами, такими как прочность, жёсткость и лёгкость.

Применение стеклопластика не только позволило снизить вес аппарата, но и значительно сократило его стоимость. В отличие от углепластика и карбона, которые традиционно используются в производстве беспилотников, стеклопластик примерно в 6-7 раз дешевле, что делает аппарат более доступным для широкого применения.

Важным аспектом разработки стало использование исключительно отечественных материалов. Стеклопластик для беспилотника был изготовлен на основе российской стеклоткани и эпоксидной смолы, что позволило полностью отказаться от дорогих импортных компонентов. Это не только удешевило процесс производства, но и сделало его менее зависимым от зарубежных поставок, что особенно актуально в условиях современных экономических реалий.

Производство беспилотника осуществляется на базе Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета, где уже налажены серийные мощности для выпуска подобных аппаратов. Первый экземпляр успешно прошёл испытания и был отправлен заказчику, компании, занимающейся планерной авиацией.

В будущем специалисты Самарского университета планируют расширить производство и использовать наработки, полученные при разработке этого БПЛА, для создания более крупных конструкций, включая элементы пилотируемых самолётов. Кроме того, полученный опыт активно используется в образовательном процессе, что способствует подготовке высококвалифицированных кадров в области аэрокосмических технологий.

#бпла #беспилотник #инновации в сельском хозяйстве #стеклопластик #аэродинамическая эффективность #мониторинг полей #российские материалы #самарский университет #сельскохозяйственные технологии #снижение веса
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