В общей сложности платформа удалила более 260 материалов, содержащих противоправный контент, говорится в сообщении ведомства.

За прошедшую неделю Роскомнадзор направил в Steam требования об удалении 11 страниц с противоправным контентом. Платформа выполнила эти требования и удалила указанные страницы. В общей сложности на данный момент удалено более 260 материалов, которые нарушали правила российского законодательства. Эти страницы, размещавшие запрещенный контент, были исключены из Единого реестра запрещенной информации.

Единый реестр запрещенной информации — это инструмент Роскомнадзора для регулирования интернет-контента в России. Когда какой-либо ресурс распространяет контент, который нарушает законы Российской Федерации, Роскомнадзор вносит ссылки на этот контент в реестр. Далее владельцам платформ и провайдерам хостинга направляются требования о блокировке или удалении этой информации.

После того, как страница внесена в реестр, это не означает автоматической блокировки. Владелец ресурса получает уведомление с требованием удалить противоправную информацию. В случае с Steam, платформа оперативно реагировала на подобные запросы, что позволяет избежать более серьезных ограничений со стороны российских властей.

Роскомнадзор также обратил внимание на то, что некоторые СМИ неправильно трактовали данные о включении страниц в реестр. Некоторые журналисты интерпретировали это как полную блокировку ресурса, что не соответствует действительности. Роскомнадзор подчеркнул, что внесение страницы в реестр не влечет автоматическую блокировку сервиса, а лишь требует удаления конкретного контента.

Пользователям Steam в России на данный момент не стоит опасаться блокировки самого сервиса. Роскомнадзор официально заявил, что не планирует введения ограничений в отношении всей платформы. Однако важно понимать, что размещение противоправного контента на таких сервисах может привести к санкциям, включая блокировку отдельных страниц или материалов.

С каждым годом контроль над цифровым пространством в России становится все более жестким. Роскомнадзор активно следит за соблюдением законодательства в онлайн-среде, и игровые платформы не являются исключением. Причины для включения страниц в реестр могут варьироваться, от нарушения авторских прав до более серьезных правонарушений, таких как распространение запрещенной информации.

С учетом растущего контроля над интернетом в России, пользователи и платформы, предоставляющие контент, должны быть готовы к дальнейшему ужесточению правил. Это касается как игровых сервисов, так и других цифровых платформ.