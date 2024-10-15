Новинка продемонстрирует прирост производительности относительно GeForce RTX 4070 Ti Super в трассировке лучей в реальном времени на 5-10%. Ожидается значительное увеличение производительности в разрешениях 1440p и 4K, в целом в играх производительность увеличится на 20-50%.

По данным инсайдера, GeForce RTX 5070 продемонстрирует прирост производительности при трассировке лучей на 5-10% по сравнению с GeForce RTX 4070 Ti Super. Кроме того, увеличится общая производительность в разрешениях 1440p и 4K, что сделает эту видеокарту отличным выбором для тех, кто стремится получить максимально детализированную картинку в современных играх.

В играх прирост производительности составит от 20% до 50%, в зависимости от задач и настроек. Это позволит запускать самые требовательные игры на максимальных параметрах, не переживая за просадки FPS.

Одной из главных особенностей GeForce RTX 5070 станет её улучшенная память. Она будет оснащена 192-битной шиной памяти и 12 ГБ GDDR7 с частотой 28 ГГц в базовой версии. Это обеспечит пропускную способность памяти до 672 ГБ/с, что на 33% выше, чем у предыдущей модели GeForce RTX 4070 Super. Такое улучшение позволит видеокарте быстрее обрабатывать данные и справляться с более сложными задачами в играх и графических приложениях.

Кроме того, ожидается ещё одна модификация видеокарты — с 18 ГБ памяти GDDR7, что предоставит ещё больше возможностей для профессиональных пользователей и тех, кто работает с высокоёмкими графическими процессами. Ориентировочная стоимость этой версии составит около 800 долларов.

Одним из важных параметров видеокарты является её энергопотребление. Согласно данным, GeForce RTX 5070 будет иметь значение TBP (Total Board Power) в 250 Вт, что на 30 Вт больше, чем у GeForce RTX 4070 Super. Это значит, что видеокарта потребует более мощного блока питания и хорошей системы охлаждения для обеспечения стабильной работы при высоких нагрузках.