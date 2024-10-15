Компания Xiaomi представила свои новые умные часы Xiaomi Watch H1 E, зарегистрированные в качестве медицинского устройства класса II китайским регулятором.

Компания Xiaomi выпустила на рынок очередную новинку – умные часы Xiaomi Watch H1 E, зарегистрированные как медицинское устройство класса II в Китае. Эти инновационные часы уже поступили в продажу по цене $269.

Часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Встроенный аккумулятор емкостью 500 мА·ч позволяет устройству работать до 9 дней в обычном режиме без подзарядки.

Одной из главных инноваций Xiaomi Watch H1 E является возможность измерения артериального давления. Это стало возможным благодаря встроенной в ремешок мини-манжете, которая позволяет точно фиксировать давление в любое время. Часы также снабжены функцией напоминания о необходимости регулярно измерять давление, что особенно полезно для людей с гипертонией или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Xiaomi Watch H1 E поддерживают более 100 спортивных режимов, что делает их отличным помощником для активных пользователей. Часы отслеживают различные виды физической активности, помогая улучшить спортивные результаты и поддерживать форму.

Кроме того, устройство поддерживает вызовы по Bluetooth, что позволяет отвечать на звонки прямо с часов. Также в наличии NFC для бесконтактных платежей, встроенный GPS для точного отслеживания маршрутов и водозащита уровня IP68, что делает часы устойчивыми к погружению в воду.