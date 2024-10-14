Использование беспилотников для доставки грузов показало, что на данный момент такая услуга обходится в 152 раза дороже регулярного пилотируемого рейса и в 43 раза дороже чартерного.

Использование беспилотных летательных аппаратов (БАС) в логистике становится все более обсуждаемой темой в России. Одним из недавних экспериментов, направленных на внедрение дронов в процесс грузоперевозок, стал проект «Почты России». Однако, несмотря на высокие ожидания, на сегодняшний день доставка с помощью дронов обходится значительно дороже традиционных методов.

В рамках эксперимента по использованию беспилотников для доставки грузов был выбран маршрут между поселком Тазовский и селом Антипаюта, расположенными в Заполярье. Цель проекта — снизить стоимость доставки до уровня, сопоставимого с пилотируемыми рейсами, к 2024 году. Однако результаты оказались далекими от желаемых: стоимость доставки с помощью дронов оказалась в 152 раза дороже регулярного рейса и в 43 раза выше по сравнению с чартерным рейсом.

По данным «Почты России», стоимость доставки 1 кг груза на регулярном рейсе составляет 90 рублей, на чартере — 315 рублей, а с использованием беспилотников — 13,6 тысяч рублей. Эти данные озвучил Георгий Баутин, руководитель дирекции управления транспортом, на конференции в Московском авиационном институте (МАИ).

Основной проблемой для снижения затрат на доставку дронами является недостаточная надежность беспилотных авиационных систем. В ходе эксперимента было протестировано несколько моделей дронов, включая SH-350 и SH-450 с грузоподъемностью до 100 кг, разработанные компанией «Аэромакс», и ВТ 440 от компании «Радар ММС». Однако даже эти инновационные разработки не смогли обеспечить необходимый уровень надежности и эффективности.

Кроме того, существенным барьером на пути массового внедрения дронов остается необходимость модернизации наземной инфраструктуры. Хотя в некоторых регионах инфраструктура уже позволяет взлет и посадку дронов, существует риск того, что с переходом на автоматизированные доставки она окажется невостребованной. Причина кроется в отсутствии четкой стратегии интеграции беспилотников в существующие транспортные системы и недостаточном сотрудничестве авиакомпаний с операторами дронов.

Несмотря на все сложности, «Почта России» уверена, что беспилотники могут быть использованы даже в сложных климатических условиях. По оценкам компании, до 10% отправлений в сегменте «последней мили» можно было бы заменить на доставку дронами при тарифе около 270 рублей за кг. Однако 90% грузов остаются недоступными для дронов из-за различных ограничений, связанных с запретами на полеты и весовыми параметрами отправлений.

Авиакомпании, использующие пилотируемые воздушные суда для доставки грузов, пока не проявляют интереса к активному взаимодействию с разработчиками беспилотных систем. Основным аргументом авиаперевозчиков является приоритет пилотируемых рейсов и необходимость обеспечения безопасности полетов.

Еще одним серьезным препятствием для массового использования дронов в логистике остаются административные барьеры. Хотя в последние годы некоторые ограничения для проведения экспериментов были частично сняты, реальный прогресс в области регулирования коммерческого использования беспилотников пока отсутствует. Национальный проект по развитию беспилотных технологий, стартовавший в 2023 году, также не оправдал ожиданий.

Андрей Патраков, основатель сервиса безопасности полетов RunAvia, отмечает, что ключевые вопросы снятия административных барьеров остаются нерешенными. Для успешной интеграции дронов в коммерческую сферу требуется более гибкая и проработанная законодательная база.

Несмотря на все трудности, эксперты уверены, что беспилотные системы имеют большой потенциал в сфере логистики. По мнению Николая Ряшина, генерального директора компании «Русдронопорт» и эксперта НТИ «Аэронет», основной проблемой остается высокая стоимость дронов и их эксплуатации. Заказчики логистических услуг ожидают, что дроны предложат более дешевые и быстрые решения, чем ныне существующие методы, но пока эти ожидания не оправдываются.

Ряшин прогнозирует, что массовое использование авиадронов в России возможно не ранее, чем через пять лет. Кроме того, на данный момент дроны не способны эффективно работать в условиях городских агломераций, где существует высокая потребность в массовой доставке.