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Разгончик PC
Китайским ЦОД дорого и сложно переходить с ускорителей Nvidia на местные аналоги
Новые проблемы с поставками Nvidia в Китай

Китайские операторы центров обработки данных (ЦОД) сталкиваются с рядом трудностей из-за санкций, ограничивающих поставки вычислительных ускорителей Nvidia. Это вынуждает их искать альтернативные решения, в том числе китайского происхождения. Однако выбор между переходом на китайские платформы и сохранением приверженности технологиям Nvidia не так прост, как может показаться.

С одной стороны, китайские разработчики активно развивают собственные решения для высокопроизводительных вычислений, что предоставляет местным ЦОД альтернативные варианты. Однако, как отмечают эксперты Китайской академии информационных и телекоммуникационных технологий (CAICT), переход на китайские платформы может быть весьма затратным и не всегда оправданным. Высокие расходы на миграцию программного обеспечения и обучение новых моделей ИИ на китайских ускорителях могут свести на нет экономическую выгоду от отказа от Nvidia.

По мнению специалистов CAICT, китайские операторы должны по возможности использовать ускорители Nvidia A100 и H100, особенно если у них есть необходимость в высокопроизводительных вычислительных мощностях. Если же потребности более скромные, можно рассматривать варианты с Nvidia H20 или китайскими аналогами.

"Если условия позволяют, ЦОД должны выбирать высокопроизводительные ускорители A100 и H100," — рекомендуют эксперты, указывая, что западные санкции не должны подрывать конкурентоспособность китайских компаний. В тех случаях, когда санкции ограничивают доступ к Nvidia, китайские альтернативы могут стать приемлемым решением.

Санкции США, введенные в последние годы, сильно повлияли на возможность Китая закупать высокопроизводительные ускорители Nvidia. До августа 2022 года Nvidia могла поставлять в Китай A100 и H100, однако последующие ограничения вынудили компанию разработать модифицированные модели A800 и H800, которые поставлялись до конца прошлого года. Впоследствии даже эти модели попали под санкции, что вынудило Nvidia адаптировать свои продукты для китайского рынка, представив H20, L20 и L2.

Несмотря на санкции, к концу 2023 года Китай сумел значительно нарастить свои вычислительные мощности. Общая производительность китайских ЦОД увеличилась на 27% и составила 230 экзафлопс. В области искусственного интеллекта рост был ещё более впечатляющим — на 70% год к году.

Тем не менее, многие из этих центров испытывают проблемы с эффективностью работы. По данным CAICT, графические процессоры в Китае загружены лишь на 40%, а распределение ресурсов между ЦОД оставляет желать лучшего. Использование разнородного оборудования от различных поставщиков также усложняет интеграцию кластеров, что снижает их общую производительность.

Миграция на китайские вычислительные платформы сопряжена с многочисленными сложностями. В первую очередь, это касается затрат на адаптацию существующих решений. Процесс переноса моделей машинного обучения и других вычислительных задач на китайские ускорители может требовать значительных временных и финансовых ресурсов, что не всегда оправдано с точки зрения бизнеса. Более того, китайские альтернативы могут уступать по производительности западным аналогам, что делает такой переход менее привлекательным для крупных игроков рынка.

#nvidia #китай #санкции #операторы #caict
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