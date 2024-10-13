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Разгончик PC
Guilded (альтернатива Discord) заблокировал доступ для российских пользователей
Служба сообщений Guilded, которая считается одним из аналогов более популярного Discord, заблокировала всем пользователям из России доступ к своей платформе.

Мессенджер Guilded, который часто сравнивают с более популярной платформой Discord, ограничил доступ российским пользователям, заблокировав вход на свою платформу. Это событие вызвало широкий резонанс, и многие задаются вопросом, что стало причиной такой меры. Давайте разберёмся в ситуации подробнее и узнаем, как это может повлиять на пользователей из России.

11 октября мессенджер Guilded, для входа в который требуется учётная запись Roblox, внезапно перестал работать на территории России. Администрация платформы самостоятельно приняла решение о блокировке, несмотря на то, что ранее никаких санкций по отношению к российским пользователям не вводилось. Скорее всего, это было связано с тем, что после блокировки Discord в России значительное количество пользователей мигрировало на Guilded.

Официальное сообщение о блокировке Discord на территории России поступило 8 октября. Роскомнадзор объяснил своё решение тем, что платформа нарушала требования российского законодательства. В частности, речь шла о том, что администрация Discord должна была удалить 947 материалов, которые противоречили российским законам, однако это требование было выполнено лишь частично.

Ещё в прошлом году мессенджеру Discord был выписан штраф на сумму 6 миллионов рублей за нарушение российских законов. Однако администрация платформы проигнорировала данное решение, что в конечном итоге привело к блокировке сервиса на территории России. Вскоре после этого аналогичные меры предприняла и Турция, где доступ к платформе также был ограничен.

Несмотря на блокировки, существует вероятность, что доступ к платформам может быть восстановлен. В Государственной Думе заявили, что для этого администрации Guilded и Discord необходимо выполнить все требования российского законодательства. Более того, накануне стало известно, что для некоторых российских пользователей Discord снова стал доступен в обычном режиме.

На фоне блокировок подобных сервисов многие российские пользователи начинают искать альтернативные платформы для общения и организации сообществ. Одной из таких платформ стал Guilded, однако и его использование теперь ограничено. Пользователи вынуждены искать обходные пути, например, использовать VPN или другие инструменты для смены IP-адреса, чтобы сохранить доступ к международным платформам.

#discord #мессенджер #блокировка
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В WhatsApp появится функция для добавления чатов в папки, сообщает WABetaInfo
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки мессенджера Discord в России
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