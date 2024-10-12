Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп потребовал лишить телеканал CBS лицензии на вещание после публикации сильно отредактированного интервью с его соперницей от Демократической партии Камалой Харрис в программе "60 минут".

Бывший президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию на предстоящих выборах, выступил с требованием отозвать лицензию телеканала CBS. Причиной стало опубликованное интервью с его соперницей от Демократической партии, вице-президентом Камалой Харрис, в программе "60 минут". По словам Трампа, интервью было сильно отредактировано, и это нанесло удар по его репутации.

Трамп, используя свою социальную сеть Truth Social, выразил возмущение по поводу действий CBS. Он назвал произошедшее величайшим мошенничеством в истории вещания и подчеркнул, что телеканал должен лишиться лицензии на вещание. В своем заявлении Трамп отметил, что программа "60 минут" является ключевой частью новостной структуры CBS, и её действия не соответствуют журналистским стандартам.

По мнению Трампа, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, CBS необходимо продать тому, кто готов предложить максимальную цену. Он заявил, что это поможет избежать дальнейших инцидентов, связанных с "коррупционными практиками" телеканала. Бывший президент назвал публикацию интервью с Харрис "гигантской аферой" и подчеркнул, что это событие стало беспрецедентным скандалом в медиаиндустрии.

Основной причиной конфликта стало интервью с вице-президентом Камалой Харрис. Трамп утверждает, что продюсеры CBS внесли значительные изменения в запись перед её трансляцией, исказив суть интервью. Это, по его мнению, было сделано с целью подорвать его позиции на выборах и выставить в невыгодном свете. Трамп неоднократно подчеркивал, что подобные действия со стороны крупных медиаорганизаций могут оказать существенное влияние на исход выборов.

Предстоящие президентские выборы в США, которые состоятся 5 ноября, привлекают внимание как внутри страны, так и за её пределами. Камала Харрис, действующий вице-президент, представляет Демократическую партию и будет соперничать с Трампом за пост главы государства. Обе стороны активно используют медиа в своих предвыборных кампаниях, и любая медийная скандальная ситуация может повлиять на настроение избирателей.

Медиа играют одну из ключевых ролей в формировании общественного мнения в ходе предвыборной кампании. Трамп, будучи известным критиком крупных медиа, часто обвиняет их в предвзятости и манипуляциях. Этот случай с CBS лишь усилил его риторику против "коррумпированных" медиаорганизаций. С другой стороны, сторонники Демократической партии считают, что такие обвинения – часть стратегии Трампа, направленной на дискредитацию его оппонентов и отвлечение внимания от собственных недостатков.