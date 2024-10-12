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Россия и Китай заключили новое соглашение об обмене данными, вступающее в силу с 1 января 2025 года
Россия и Китай подписали новый меморандум о взаимопонимании по обмену данными в сфере интеллектуальной собственности.

Россия и Китай продолжают укреплять свои стратегические партнерские отношения в области интеллектуальной собственности. 10 октября 2024 года между Роспатентом и Государственным управлением КНР по вопросам интеллектуальной собственности был подписан новый меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение обмена данными и патентной документацией.

Подписанный меморандум заменил предыдущий документ, срок действия которого истек в конце 2023 года. Новый меморандум вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать до 31 декабря 2029 года. Этот шаг подчеркивает значимость взаимного обмена патентной информацией между двумя странами, что поможет не только укрепить сотрудничество, но и повысить уровень инноваций и научных разработок.

Россия и Китай являются ключевыми партнерами в сфере интеллектуальной собственности. Согласно словам руководителя Роспатента Юрия Зубова, актуализация нормативной базы, регулирующей обмен информацией между ведомствами, крайне важна для обеспечения полноты и точности данных, содержащихся в базах Роспатента. Это соглашение позволит значительно улучшить доступ к информации о патентных заявках, что будет способствовать более эффективной работе обеих сторон.

Подписанный меморандум играет ключевую роль в повышении качества принимаемых решений и оптимизации процессов в Роспатенте. Обмен данными между странами позволит ускорить процедуру рассмотрения патентов, что в свою очередь поможет компаниям и исследователям быстрее получать правовую защиту для своих изобретений. В условиях глобальной конкуренции ускорение патентования становится важным элементом стимулирования инновационной деятельности.

Для обеих стран международное сотрудничество в области интеллектуальной собственности — это возможность делиться передовыми технологиями и наработками. Это соглашение также создает основу для дальнейшего обмена опытом и лучшими практиками между ведомствами. Китай, обладая одной из самых динамично развивающихся экономик мира, продолжает играть важную роль в международной системе патентования, а Россия, со своей богатой историей научных исследований и разработок, остается ключевым партнером в области патентного обмена.

#россия #китай #технологии #обмен данными
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