В течение последних нескольких недель наблюдатели за небом были одержимы кометой Tsuchinshan–ATLAS, которая была впервые обнаружена в начале 2023 года. Ранее предсказывалось, что комета распадётся на части при приближении к Земле, но она осталась целой и 12 октября приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние за последние 80 000 лет.

Комета Tsuchinshan–ATLAS, открытая в начале 2023 года, уже успела завоевать внимание как астрономов, так и любителей астрономии. Изначально предсказывалось, что она распадется при приближении к Земле, однако этот космический объект удивил всех, оставшись целым. 12 октября 2024 года комета подойдёт на минимальное расстояние к Земле — самое близкое за последние 80 000 лет. За ней уже можно наблюдать невооружённым глазом, и её великолепие запечатлено на множестве фотографий. Но, по мере движения по орбите, она вскоре начнет исчезать из поля зрения.

Не успели астрономы освоиться с кометой Tsuchinshan–ATLAS, как 27 сентября было сделано новое захватывающее открытие. Исследователи из проекта ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) на Гавайях, которые и обнаружили первую комету, зафиксировали появление ещё одного небесного гостя — кометы C/2024 S1. Эта комета, первоначально обозначенная как A11bP7I, вскоре получила официальное название C/2024 S1 после подтверждения её существования.

Информации о размере, форме и точной траектории кометы C/2024 S1 пока немного. Однако есть предположения, что она пришла из Облака Оорта — области, которая находится на краю Солнечной системы и является источником множества комет и других ледяных тел. Скорее всего, комета не приближалась к Солнцу на протяжении веков, и это событие станет одним из редчайших.

По расчётам, комета C/2024 S1 пролетит на минимальном расстоянии от Земли 24 октября 2024 года — 131,6 миллиона километров. После этого, 28 октября, она достигнет перигелия — ближайшей точки к Солнцу, где пролетит всего в 1,2 миллиона километров от нашей звезды. Эта близость делает её «солнцеразерной» кометой, что означает, что её орбита проходит очень близко к Солнцу, и существует вероятность, что комета распадётся под воздействием солнечного тепла.

Астрономы не уверены, сможет ли комета C/2024 S1 выжить после столь близкого сближения с Солнцем. Если ей удастся избежать разрушения, она будет отброшена обратно во внешние области Солнечной системы, возможно, исчезнув из нашего поля зрения на многие годы. Шансы на её выживание остаются неопределёнными, но астрономы внимательно следят за развитием событий.

Что делает комету C/2024 S1 ещё более интересной — это её необычный зелёный оттенок, который был замечен на первых снимках. Этот редкий цвет для комет вызван наличием молекул диуглерода (C2), которые испускают зеленоватое свечение в её коме и хвосте. Этот эффект похож на тот, что наблюдался у кометы 12P/Pons-Brooks, проходившей мимо Земли в марте 2024 года.

В период с 24 по 28 октября комета C/2024 S1, по прогнозам, будет ярче Венеры и станет одним из самых ярких объектов на ночном небе. Однако лучшие условия для её наблюдения будут только в Южном полушарии, причём увидеть её будет возможно лишь перед восходом Солнца. Для жителей Северного полушария шансы на наблюдение также существуют, но лишь в конце октября, с 29 по 31 число, когда комета уже значительно потускнеет. Однако это возможно только в том случае, если комета переживет свой опасный виток вокруг Солнца.