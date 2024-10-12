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Разгончик PC
Продажи электрического внедорожника Zeekr 7X в России начнутся по цене от 7млн рублей
Электрический внедорожник Zeekr 7X только-только вышел на китайский рынок, но российские дилеры уже везут новинку в страну. Прибытие первой партии Zeekr 7X ожидается в ближайшее время, стоимость автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга — 6,9 млн рублей. Таким образом, по пути из Китая в Россию Zeekr 7X дорожает почти в два раза (в Китае за авто просят примерно 3,67 млн рублей в эквиваленте).

Электрический внедорожник Zeekr 7X только недавно дебютировал на китайском рынке, но уже в ближайшее время его смогут приобрести и российские автолюбители. Первые партии автомобиля уже в пути, и их прибытие ожидается в Россию совсем скоро. Стоимость Zeekr 7X с доставкой до Санкт-Петербурга составит 6,9 млн рублей, что почти вдвое превышает его начальную цену в Китае — там внедорожник стоит примерно 3,67 млн рублей.

Для российского рынка доставляется самая мощная версия Zeekr 7X с двумя электромоторами, обеспечивающими суммарную мощность 646 лошадиных сил. Внедорожник оснащен батареей CATL Qilin емкостью 100 кВт·ч, что гарантирует запас хода до 705 км по циклу CLTC. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды, что делает этот автомобиль одним из самых быстрых в своем классе.

Размеры Zeekr 7X также впечатляют: длина составляет 4825 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1656 мм, а колесная база — 2925 мм. Благодаря таким габаритам автомобиль выглядит внушительно и предлагает просторный салон для водителя и пассажиров. Это делает Zeekr 7X не только стильным, но и практичным выбором для семейных поездок и дальних путешествий.

Zeekr 7X предлагает богатую базовую комплектацию, которая удовлетворит даже самых требовательных автолюбителей. Внедорожник оснащен медиасистемой на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8295 с 16-дюймовым экраном Mini LED с разрешением 3,5K. Такая мультимедийная система обеспечивает высокое качество изображения и быструю реакцию на команды.

Панорамная крыша с люком добавляет ощущения простора и света в салон, а солнцезащитные шторки с электроприводом на задних сиденьях гарантируют комфорт в любой поездке. Zeekr 7X также оснащен климат-контролем и адаптивным круиз-контролем, что делает вождение приятным и безопасным. Подогрев и вентиляция сидений обеспечивают комфорт в любых погодных условиях.

С увеличением спроса на электромобили в России, Zeekr 7X может занять одну из ведущих позиций среди премиальных электровнедорожников. Его высокая производительность, просторный салон, современные технологии и дальний запас хода делают его привлекательным выбором для тех, кто ищет экологически чистый и мощный автомобиль. Стоимость автомобиля, хотя и выше китайской, остается конкурентоспособной по сравнению с другими премиальными моделями на рынке.

#авто #zeekr #электротромобиль
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