Холдинг «Вертолёты России» продемонстрировал на Петербургском международном газовом форуме новую модификацию вертолёта Ми-171А3 в конфигурации Aurus.

Холдинг «Вертолёты России», входящий в состав государственной корпорации Ростех, представил на Петербургском международном газовом форуме обновленную версию вертолета Ми-171А3 в эксклюзивной конфигурации Aurus. Этот проект был реализован в сотрудничестве с ПАО «Газпром», и данная модификация предназначена как для корпоративных, так и для VIP-перевозок.

Ми-171А3 в версии Aurus рассчитан на перевозку до 10 пассажиров. Особенностью этой версии станет панорамный иллюминатор, который предоставит пассажирам улучшенные условия для обзора.

Вертолет оборудован новейшим отечественным цифровым комплексом бортового оборудования, который обеспечивает пилотирование как в ручном, так и в автоматическом режимах. Это позволяет вертолету безопасно функционировать в любое время суток и при любых погодных условиях. Отсутствие необходимости во внешних ориентирах дает возможность летать даже в сложных метеоусловиях.

Производители отмечают, что Ми-171А3 обладает рядом ключевых характеристик, повышающих его безопасность. Фюзеляж и топливная система разработаны с учетом авариестойкости, что значительно снижает риск повреждений в экстремальных ситуациях. Кроме того, вертолет оснащен автоматизированной системой контроля за состоянием основных агрегатов, что способствует повышенной надежности во время эксплуатации.

Все комплектующие вертолета произведены в России. Несущая система включает композитные лопасти с улучшенной аэродинамической компоновкой и Х-образный рулевой винт, что обеспечивает лучшую маневренность и устойчивость во время полета.

Одним из ключевых элементов модернизации Ми-171А3 стали двигатели ВК-2500ПС-03. Эти отечественные двигатели оснащены автоматической системой управления БАРК-6В-7С. Новая система управления значительно упрощает работу пилотов, повышая их безопасность и эффективность.

Многоцелевой вертолет Ми-171А3 был разработан для обслуживания труднодоступных объектов, включая удаленные районы и сложные климатические зоны. С максимальной взлетной массой в 13 000 кг, он способен преодолевать расстояния более 850 км с полными топливными баками.

Серийное производство базовой версии Ми-171А3 уже начато. Эта модель обещает стать важной составляющей для многих отраслей, требующих надежных и универсальных транспортных средств для работы в самых различных условиях.