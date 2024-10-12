Официальная премьера флагманского рамного внедорожника Tank 700 состоялась в России 1 октября, а сейчас машина начала появляться у дилеров.

1 октября состоялся дебют флагманского рамного внедорожника Tank 700 в России, и уже сейчас он стал доступен у официальных дилеров. Одним из первых дилерских центров, представивших эту новинку, стал TANK Avilon. По словам директора розничных продаж группы «Авилон», Ильи Петрова, внедорожник пока используется только для демонстрационных поездок, и его покупка на текущий момент невозможна.

Илья Петров отметил, что наибольший интерес у российских покупателей вызовут топовые версии Tank 700 — Superior и Edition One. По его словам, тенденция выбора максимально укомплектованных моделей наблюдается и у других крупных внедорожников, таких как GAC GS8, Geely Monjaro и Tank 500. Это связано с тем, что большие внедорожники чаще всего привлекают внимание покупателей именно в премиальных комплектациях, что делает их более востребованными на российском рынке.

Tank 700 стал самым дорогим представителем модельного ряда бренда в России. На данный момент, цена на внедорожник выглядит следующим образом:

Комплектация Superior оценивается в 8,9 млн рублей;

Версия Premium — 9,6 млн рублей;

Edition One, являющаяся самой дорогой, обойдется в 11,9 млн рублей.

На российском рынке Tank 700 будет доступен в двух версиях силовых установок. Внедорожник можно приобрести с классическим бензиновым двигателем объемом 3,0 литра, мощностью 354 л.с. или выбрать гибридную версию. Гибридная силовая установка обеспечивает пиковую мощность 517 л.с. и включает в себя тяговую батарею емкостью 37,1 кВтч, что делает его одним из самых мощных внедорожников в своем классе.

Tank 700 выделяется своими внушительными размерами. Его длина составляет 5090 мм, ширина — 2061 мм, высота — 1952 мм, а колесная база достигает 3000 мм. Эти параметры делают автомобиль удобным для передвижения как в городе, так и по бездорожью, обеспечивая высокую проходимость и комфорт.