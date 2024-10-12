У одного из столичных дилеров появился флагманский кроссовер Hyundai с бензиновым мотором — Hyundai Palisade в топовой комплектации Calligraphy. Просят за автомобиль 7,8 млн рублей.

Hyundai Palisade, флагманский кроссовер южнокорейского автопроизводителя, появился у одного из московских дилеров в эксклюзивной комплектации Calligraphy. Этот автомобиль оснащен 3,5-литровым бензиновым двигателем V6, который развивает впечатляющую мощность в 249 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, разработанной дочерней компанией Hyundai Transys. Полный привод, доступный в данной комплектации, позволяет автомобилю справляться с любыми дорожными условиями.

В комплектации Calligraphy Hyundai Palisade предлагает все доступные опции для данной модели. Среди них — полный набор систем безопасности, включая множество подушек безопасности. Также в автомобиль интегрированы такие современные системы, как трехзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль.

Palisade оснащен датчиками света и дождя, системой мониторинга давления в шинах, что обеспечивает дополнительную безопасность и удобство в эксплуатации. Панорамная крыша с люком придает автомобилю ощущение простора и света.

Одним из ключевых преимуществ Hyundai Palisade является его внушительные габариты: длина автомобиля составляет 4995 мм, ширина — 1975 мм, а высота — 1750 мм. Колесная база в 2900 мм делает этот кроссовер устойчивым на дороге и обеспечивает простор в салоне.

Hyundai Palisade разделяет платформу с другим популярным кроссовером Kia Telluride. Эти два флагмана южнокорейского автопрома зарекомендовали себя как мощные и надежные автомобили, способные удовлетворить запросы самых требовательных водителей.

Цена на Hyundai Palisade Calligraphy в России составляет 7,8 миллиона рублей. Этот кроссовер способен конкурировать с ведущими брендами на рынке премиальных автомобилей, предлагая при этом оптимальное соотношение цены и качества.