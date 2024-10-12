Компания Infinix выпустила на российский рынок смартфон Hot 50. Он появится в магазинах 15 октября, а пока можно оформить предварительный заказ.

Смартфоны компании Infinix продолжают привлекать внимание российских пользователей благодаря сочетанию современных технологий и доступных цен. В этом месяце компания выпустила на рынок новую модель — Infinix Hot 50, которая обещает стать одной из самых востребованных в среднем ценовом сегменте. С 15 октября новинка будет доступна в магазинах, а уже сейчас можно оформить предварительный заказ.

Основой Infinix Hot 50 стала недавно представленная однокристальная система Mediatek Helio G100, появившаяся на рынке этим летом. Эта платформа позволяет смартфону справляться с ресурсоемкими задачами, обеспечивая плавную работу даже в самых требовательных приложениях и играх.

Модель оснащена большим 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью в 800 нит. Такое сочетание характеристик делает экран идеальным для просмотра видео, игр и веб-серфинга, обеспечивая чёткое изображение и плавное воспроизведение контента.

Несмотря на большое количество встроенных технологий, Infinix Hot 50 сохраняет элегантный и тонкий корпус. Толщина устройства составляет всего 7,7 мм, при этом аппарат оснащён ёмким аккумулятором на 5000 мАч.

Основная камера устройства получила разрешение 50 Мп. Дополнительно смартфон оснащён 2-Мп сенсором глубины, что позволяет создавать красивые портретные снимки с эффектом боке. Фронтальная камера, имеющая разрешение 8 Мп, также позволит делать качественные селфи и обеспечит чёткое изображение при видеозвонках.

Для российских пользователей Infinix Hot 50 будет доступен в трёх цветах: чёрном, сером и зелёном. Смартфон предлагается в нескольких конфигурациях памяти:

8/128 ГБ — стоимость составляет 16 990 рублей.

6/256 ГБ — цена 18 990 рублей.

8/256 ГБ — стоимость 19 990 рублей.