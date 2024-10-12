Универсал Lada Vesta SW Cross в топовой комплектации Techno лишился самой доступной агрегатной связки — мотора объемом 1,6 литра мощностью 106 л.с. в сочетании с механической коробкой передач. Теперь машина оснащается только двигателем 1,8 EVO и вариатором, за счет этого топовая «Веста» прибавила в цене.

Универсал Lada Vesta SW Cross в комплектации Techno претерпел значительные изменения. С недавнего времени автомобиль лишился своей базовой версии с двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач. Эти изменения коснулись не только технической стороны, но и цены.

Ранее Lada Vesta SW Cross в комплектации Techno предлагалась с двигателем объемом 1,6 литра мощностью 106 л.с. в сочетании с механической коробкой передач. Эта конфигурация пользовалась популярностью у покупателей, благодаря более доступной цене и проверенной надежности. Однако, производитель принял решение отказаться от этой агрегатной связки. Теперь автомобиль доступен только с двигателем 1,8 литра и вариатором.

Изменения в двигательной системе привели к значительному увеличению стоимости топовых комплектаций. Если ранее версия с мотором 1,6 и механикой стоила 1,918 млн рублей для седана и 2,038 млн рублей для универсала, то теперь покупатели могут приобрести автомобиль исключительно с двигателем 1,8 и вариатором за 2,071 млн рублей (седан) и 2,191 млн рублей (универсал).

Таким образом, Lada Vesta SW Cross в топовой комплектации Techno подорожала более чем на 100 тысяч рублей. Увеличение стоимости связано не только с техническими изменениями, но и с общим подорожанием автомобилей на российском рынке.

Новый двигатель объемом 1,8 литра — это современный агрегат, соответствующий стандартам экологичности и производительности. Он способен выдавать 122 л.с. и обеспечивает автомобилю более динамичное вождение по сравнению с предыдущим 1,6-литровым двигателем. Вариатор же, заменивший механическую коробку передач, предлагает более плавное переключение передач, что делает управление автомобилем комфортнее, особенно в условиях городского движения.

Однако, несмотря на явные преимущества, некоторые автолюбители могут оказаться недовольны отсутствием выбора между механикой и автоматикой, так как механическая коробка передач традиционно предпочитается многими водителями, особенно теми, кто ценит контроль над процессом вождения.

Повышение цены и изменение конфигурации могут сказаться на конкурентоспособности Lada Vesta SW Cross на российском рынке. Ранее этот автомобиль занимал устойчивую позицию среди кроссоверов благодаря сбалансированной цене и разнообразию комплектаций. Теперь же покупатели, которые искали более доступный вариант, могут переключиться на другие модели или бренды.

Покупатели, разочарованные отсутствием версии с механической коробкой передач, могут рассмотреть альтернативы. На рынке представлены модели с более гибкими конфигурациями и разнообразными ценовыми предложениями. Например, Hyundai Creta и Renault Duster продолжают предлагать версии как с механикой, так и с автоматической коробкой передач.