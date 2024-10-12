Илон Маск и Tesla представили долгожданную новинку — машина получила название Tesla CyberCab. В данный момент Tesla готовится к массовому производству, которое должно начаться только в 2026 году. Хотя Илон Маск сразу предупредил, что он может быть излишне оптимистичен, а производство может задержаться до 2027 года.

Компания Илона Маска представила новый электромобиль Tesla CyberCab, который обещает стать будущим городских перевозок. Производство запланировано на 2026 год, однако Илон Маск предупредил, что возможны задержки до 2027 года.

Tesla CyberCab — это уменьшенная версия известного всем Cybertruck. Основной особенностью этой модели является её предназначение для работы как роботакси. По заявлению компании, стоимость автомобиля будет составлять менее 30 000 долларов, что делает его доступным для широкого круга потребителей.

Одна из самых удивительных характеристик Tesla CyberCab — это отсутствие традиционных элементов управления, таких как рулевое колесо и педали. Машина полностью автономна, что требует от компании предварительного одобрения регулирующих органов для начала серийного производства. Пока это решение находится в стадии рассмотрения, но Tesla уверена в своём успехе.

Хотя подробности о силовой установке Tesla CyberCab пока не раскрыты, известно, что компания планирует выпустить новую версию своей системы полностью автономного вождения уже в следующем году. Эта система, по словам представителей Tesla, не будет требовать участия водителя или постоянного контроля за дорогой, что выводит автономные автомобили на новый уровень.

В отличие от многих других компаний, которые разрабатывают роботакси для корпоративных клиентов или сервисов, Tesla CyberCab будет доступен для покупки частными лицами. Это решение значительно расширяет возможности использования таких автомобилей в повседневной жизни и приближает эру автономных транспортных средств.

Tesla CyberCab оснащён самыми современными системами автономного вождения, которые компания разработала на основе многолетнего опыта. Уже создано около 50 экземпляров автомобиля, которые проходят тестирование. Эти автомобили оснащены новейшей системой автопилота, что позволяет им самостоятельно перемещаться без участия человека.

Колёса Tesla CyberCab снабжены аэродинамическими кожухами, которые способствуют увеличению дальности хода, а сзади находится световая полоса, которая улучшает видимость на дороге. Поскольку машина предназначена для полного автономного вождения, в ней отсутствуют боковые зеркала и заднее окно.