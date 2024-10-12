Корейский ресурс The Elec сообщает, что компания довела до своих ключевых поставщиков комплектующих план-прогноз по объемам производства смартфонов линейки Galaxy S25. На данный момент компания планирует выпустить 22 млн единиц смартфонов новой флагманской серии, однако впоследствии план может быть скорректирован, что является нормальной ситуацией. На это будет влиять то, как пользователи примут новые флагманы.

Компания Samsung готовится к выпуску новой флагманской линейки смартфонов Galaxy S25, и к настоящему времени уже определила объемы производства для своих ключевых поставщиков. Согласно информации от корейского источника The Elec, компания планирует выпустить 22 миллиона смартфонов серии Galaxy S25, однако этот прогноз может измениться в зависимости от того, как потребители примут новинку.

На сегодняшний день прогнозируемый объем производства Galaxy S25 выглядит следующим образом: компания планирует выпустить 6 миллионов единиц базовой модели Galaxy S25 и 4 миллиона Galaxy S25 Plus к июню 2025 года. Большая часть производства будет сосредоточена на флагманской модели Galaxy S25 Ultra, которая традиционно является самой популярной в линейке и предлагает более продвинутые характеристики.

Официальная премьера серии Samsung Galaxy S25 намечена на середину января 2025 года. Это важное событие для Samsung, так как компания стремится укрепить свои позиции на рынке высокотехнологичных смартфонов. Важно отметить, что первоначальный производственный план может корректироваться в зависимости от рыночной реакции. Если спрос на новые устройства окажется выше или ниже ожиданий, Samsung оперативно внесет изменения в производственные объемы.

Планируемый выпуск 22 миллионов устройств в первый год производства Galaxy S25 свидетельствует о высоких ожиданиях Samsung. Конкуренция на рынке флагманских смартфонов усиливается с каждым годом, и успешный старт серии Galaxy S25 может серьезно повлиять на расстановку сил в отрасли. Высокая доля производства модели Galaxy S25 Ultra показывает, что Samsung делает ставку на премиальный сегмент, где устройства с топовыми характеристиками, такими как улучшенные камеры, более мощные процессоры и расширенные возможности программного обеспечения, пользуются наибольшим спросом.