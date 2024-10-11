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Разгончик PC
Принадлежащий Chery бренд Soueast анонсировал в России кроссовер S09
Soueast объявила технические характеристики флагманского кроссовера S09

Бренд Soueast, принадлежащий Chery, официально представил на российском рынке новый кроссовер Soueast S09. Уже стали известны его технические характеристики и комплектация, но цены пока не разглашены. Этот автомобиль обещает стать интересным предложением для российских покупателей благодаря современным технологиям и мощным двигателям.

Новый Soueast S09 привлекает внимание своим дизайном. Узкие передние фары напоминают стиль автомобилей Li Auto, однако гибридные технологии в модели отсутствуют. Кроссовер оснащен исключительно бензиновыми двигателями.

Модель предлагается в двух комплектациях с различными силовыми установками. В базовой версии установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель TGDi, который развивает мощность 197 л.с. В паре с этим мотором работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Топовая версия Soueast S09 оснащена более мощным 2,0-литровым двигателем, развивающим 254 л.с. В отличие от базовой комплектации, эта версия получила классический 8-ступенчатый автомат и систему полного привода с автоматическим подключением. Средний расход топлива заявлен на уровне 8,1 л/100 км, что является хорошим показателем для автомобилей такого класса.

Длина кроссовера составляет 4858 мм, ширина — 1925 мм, а высота — 1795 мм. Колесная база в 2850 мм совпадает с размерами одного из самых популярных внедорожников — Toyota Land Cruiser 300.

Подвеска автомобиля также заслуживает внимания. Спереди установлены классические стойки McPherson, а задняя часть автомобиля оснащена многорычажной подвеской, что улучшает управляемость и комфорт на дороге.

Хотя технические характеристики и оснащение Soueast S09 уже раскрыты, точная дата начала продаж в России пока не объявлена.

#россия #авто #chery #soueast
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