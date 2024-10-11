Автозавод «Урал» представил грузовик «Урал-С230Е5» с гибридной силовой установкой.

Автозавод «Урал» на Петербургском международном газовом форуме представил новый гибридный грузовик Урал С230Е5, оснащённый передвижной ремонтной мастерской.

Новый грузовик Урал С230Е5 построен на модульной электроплатформе, разработанной специалистами Автозавода «Урал». Эта электроплатформа сочетает в себе передовые решения для обеспечения устойчивого транспорта. Модульный подход позволяет гибко адаптировать автомобиль под различные задачи и эксплуатационные условия.

Гибридная система Урал С230Е5 включает в себя газовый двигатель внутреннего сгорания (ДВС) с 4 цилиндрами, асинхронный тяговый электродвигатель и несколько аккумуляторных модулей. Применение аккумуляторов типа LiFePO4 обеспечивает высокую энергоэффективность и долговечность. Эти аккумуляторы также славятся своей безопасностью и устойчивостью к температурным колебаниям, что делает грузовик надёжным в любых условиях эксплуатации.

Кроме того, Урал С230Е5 оборудован криогенным баком для хранения сжиженного природного газа (СПГ). Это позволяет снизить эксплуатационные расходы и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Без использования бензина грузовик способен проехать до 100 км, используя исключительно электрическую энергию. Однако, благодаря встроенному генератору, работающему на газе, запас хода может быть увеличен до 500 км.

Встроенная передвижная ремонтная мастерская в надстройке делает грузовик Урал С230Е5 ещё более универсальным. Это особенно важно для организаций, которым требуется оперативное решение задач по ремонту техники в полевых условиях. Мобильная мастерская полностью оснащена всем необходимым оборудованием для быстрого устранения неисправностей, что позволяет сократить время простоя техники и увеличить её производительность.