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Разгончик PC
Honor X60 Pro получит аккумулятор емкостью 6600 мАч
Компания Honor продолжает публиковать тизеры, посвященные новой линейке моделей среднего уровня — Honor X60. Официальная премьера серии состоится 16 октября, но кое-что уже известно.

Компания Honor готовится к выпуску новой линейки смартфонов среднего сегмента — Honor X60, который обещает стать настоящим хитом благодаря впечатляющим характеристикам и длительному времени работы без подзарядки. Официальная презентация устройств запланирована на 16 октября, однако уже сейчас известны некоторые ключевые особенности, которые делают эту серию привлекательной для пользователей.

Honor X60 Pro — это флагман линейки, который особенно выделяется на фоне других моделей благодаря невероятной автономности. Смартфон оснастят аккумулятором емкостью 6600 мАч, что обеспечит длительное время работы даже при активном использовании. Для сравнения, базовая модель Honor X60 получит батарею с емкостью 5800 мАч, что также является отличным показателем для устройств такого класса.

Одной из ключевых особенностей Honor X60 Pro станет поддержка спутниковой связи, что позволит пользователям отправлять SMS через спутниковую группировку Beidou. Эта функция будет особенно полезна в условиях отсутствия сотового покрытия.

Экран смартфона станет еще более комфортным для глаз благодаря частоте регулировки ШИМ в 3840 Гц, что исключает мерцание дисплея и снижает утомляемость глаз при длительном использовании.

Топовая версия смартфона будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища, что обеспечит высокую скорость работы и достаточно места для хранения данных.

Ожидается, что Honor X60 Pro получит OLED-дисплей с разрешением 1,5К, что обеспечит яркие и четкие изображения. В сочетании с мощным процессором Snapdragon 6 Gen1, который, по слухам, будет использоваться в этой модели, смартфон сможет справляться с любыми задачами — от повседневных дел до работы с графикой и видео.

Honor продолжает подогревать интерес к новинкам, публикуя тизеры и раскрывая некоторые характеристики устройств. Официальная презентация серии состоится 16 октября, и на ней компания обещает рассказать больше о возможностях Honor X60 и Honor X60 Pro.

#смартфон #honor #флагман #honor x60
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Серия Honor X60 получит батарею ёмкостью до 6600 мАч и поддержку спутниковой связи
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