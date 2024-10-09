Компания «Тихие крылья», входящая в концерн «Калашников», запустила в серийное производство беспилотные летательные аппараты вертикального взлета и посадки «Легионер». Об этом сообщила пресс-служба «Калашникова». До конца этого года планируется выпустить 100 штук, в 2025 – 250 штук, в 2026 – более 1000. Главным заказчиком стала Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК»).

Компания «Тихие крылья», входящая в состав концерна «Калашников», начала серийное производство беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки под названием «Легионер». Как сообщила пресс-служба концерна, уже к концу текущего года планируется выпустить 100 единиц, в 2025 году – 250, а к 2026 году объем производства превысит 1000 аппаратов. Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК») стала главным заказчиком этих БЛА, подчеркивая значимость технологии для государственных нужд.

Компания «Тихие крылья» также обеспечивает полное постпродажное обслуживание своих беспилотных аппаратов, гарантируя их эксплуатацию на протяжении всего жизненного цикла. Ресурс БЛА «Легионер» составляет 100 полетов или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. Это делает его выгодным решением для долгосрочных проектов. Межсервисный интервал установлен на уровне 100 летных часов, что сокращает затраты на техническое обслуживание и увеличивает время использования.

Серийное производство БЛА «Легионер» знаменует собой важный этап в развитии российских беспилотных технологий. По мере увеличения объемов выпуска, данная модель беспилотника станет ключевым элементом в различных сферах – от гражданской авиации до промышленных и государственных нужд. В 2024 году планируется расширить линейку за счет дополнительных модификаций и интеграции новых систем управления, что сделает «Легионер» еще более востребованным и конкурентоспособным на рынке.