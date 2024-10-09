Новую версию Lada Vesta с экспериментальной системой газобаллонного оборудования представила тольяттинская ГК АТС на Международном газовом форуме, который открылся в Санкт-Петербурге.

На Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге представлена новая версия Lada Vesta с уникальной системой газобаллонного оборудования (ГБО. Этот битопливный автомобиль работает на метане и бензине, что делает его экономичным и экологически чистым решением.

В основе новинки лежит система газобаллонного оборудования, разработанная учеными Института физической химии и электрохимии Российской академии наук (ИФХЭ РАН) в Санкт-Петербурге. Эта система позволяет использовать метан, один из самых дешевых и экологически чистых видов топлива, наряду с бензином.

Использование метана в качестве основного топлива имеет ряд преимуществ. Во-первых, метан стоит значительно дешевле бензина, что позволяет водителям существенно экономить на заправке. Во-вторых, автомобили, работающие на метане, выделяют меньше вредных выбросов, что способствует улучшению экологической ситуации, особенно в городах с высокой концентрацией транспорта.

На данный момент Lada Vesta с новой системой ГБО находится на стадии экспериментальной разработки. Серийное производство автомобиля пока не началось, и нет точной информации о том, когда эта модель появится в автосалонах. Однако специалисты тольяттинской группы компаний АТС, представившие автомобиль на форуме, уверены в большом потенциале этой технологии.

С ростом интереса к экологически чистым и экономичным решениям в автомобильной промышленности, использование метана может стать важной тенденцией в будущем.