Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин расстроил поклонников «Нивы», которые ждут выпуска совершенно новой модели.

Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа, расстроил поклонников «Нивы», заявив, что у компании нет конкретных планов по выпуску новой модели в ближайшее время. На прямой вопрос о том, появится ли новая Lada Niva, он ответил: «Может быть, у кого-то и есть [планы]. Но у нас точно нет».

Таким образом, компания решила сосредоточиться на поддержке существующих моделей, таких как Lada Niva Legend и Niva Travel. Костромин добавил, что классическая версия внедорожника продолжает пользоваться высоким спросом, несмотря на возраст модели. Он подчеркнул, что Lada Niva остается в дефиците, и производственные мощности нацелены на удовлетворение текущего спроса.

Хотя полностью новая модель Lada Niva пока не планируется, АвтоВАЗ не оставляет внедорожник без обновлений. С 2024 года для Lada Niva Legend и Niva Travel будет доступен новый двигатель объемом 1,8 литра. Этот шаг направлен на улучшение технических характеристик автомобиля, сохраняя при этом его надежность и внедорожные качества, которые сделали Niva культовой машиной.

Костромин особо отметил важность не испортить легендарный внедорожник. Несмотря на обновление двигателя, ключевые элементы, которые сделали Niva популярной среди любителей экстремального вождения, останутся неизменными.

Одним из главных приоритетов АвтоВАЗа является увеличение производства специальной версии внедорожника — Lada Niva Bronto. Костромин сообщил, что компания планирует удвоить объемы производства этой модели, так как она пользуется большим спросом среди автолюбителей. Niva Bronto — это усиленная версия классической Niva, предназначенная для более сложных условий эксплуатации.

АвтоВАЗ также планирует выпуск нишевой модели — Lada Niva Sport. Однако, как отметил Костромин, этот автомобиль будет предназначен для узкой аудитории. Спортивная версия внедорожника может привлечь внимание тех, кто ищет сочетание классического внедорожного характера Niva с более спортивными характеристиками. Однако эта модель вряд ли станет массовым продуктом, учитывая ее специфические особенности.

Несмотря на отсутствие планов по выпуску новой Lada Niva, АвтоВАЗ не стоит на месте. Дмитрий Костромин подтвердил, что в 2024 году компания представит новый минивэн, что должно укрепить позиции бренда на рынке легковых автомобилей. Кроме того, он отметил, что дизайн нового кроссовера, выход которого запланирован на 2026 год, уже утвержден.