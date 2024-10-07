Dacia опубликовала официальные изображения нового кроссовера Bigster, который будет конкурировать с Qashqai, Kia Sportage и другими моделями. Эта модель станет на ступень выше Duster.

Dacia представила официальные изображения своего нового кроссовера Bigster, который обещает стать достойным конкурентом популярным моделям, таким как Nissan Qashqai, Kia Sportage и другим в этом классе. Bigster займет позицию выше, чем Dacia Duster, и обещает предложить больше пространства, инноваций и современного оборудования для покупателей.

Премьера нового кроссовера Dacia Bigster запланирована на 9 октября. Впервые автомобиль представят вживую на Парижском автосалоне в конце этого месяца. Bigster базируется на платформе CMF-B, которая используется и в других моделях бренда. Автомобиль станет самым большим кроссовером в линейке Dacia — его длина составит около 4,6 метра, что позволяет предполагать, что модель будет особенно привлекательна для тех, кто ищет просторное транспортное средство.

Ожидается, что Bigster получит двигатели, схожие с теми, которые используются в новом поколении Duster. Одним из самых обсуждаемых вариантов является гибридная версия с 1,2-литровым двигателем внутреннего сгорания и 48-вольтовым стартер-генератором, которая будет развивать мощность в 130 лошадиных сил. Также модель предложит версию с трансмиссией Hybrid 140.

На основе слухов можно предположить, что стартовая цена Dacia Bigster составит около 23 000 евро. Это примерно на 4 000 евро дороже, чем базовая комплектация Dacia Duster, что вполне оправдано за счет увеличенных размеров, улучшенных технических характеристик и большего набора опций.

Dacia Bigster будет соперничать с такими популярными моделями, как Nissan Qashqai, Kia Sportage, Hyundai Tucson. Однако благодаря своей доступной цене и высокому уровню оснащения, Bigster может привлечь внимание широкого круга покупателей, которые ищут комбинацию качества и экономии. Учитывая удачный опыт Dacia на рынках Европы, есть все основания полагать, что Bigster станет одной из самых обсуждаемых новинок года.