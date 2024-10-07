В Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме о возможности строительства атомной электростанции (АЭС) в стране.

В Казахстане завершился республиканский референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции (АЭС). По итогам экзитполов, большинство граждан страны выразили поддержку этому проекту.

Согласно данным, опубликованным телеканалом КТК, явка на референдуме составила 64%. Из опрошенных более 30 000 человек на 250 избирательных участках 71,8% граждан проголосовали за строительство АЭС, что демонстрирует высокий уровень поддержки среди населения. Оставшиеся 28,2% высказались против этого проекта. Подобные результаты были получены и другими исследовательскими организациями, что подтверждает преобладающую позицию населения в пользу атомной энергетики.

Учитывая значительную поддержку среди населения, вопрос строительства АЭС стал центральной темой для обсуждения на различных уровнях. В августе текущего года, на выставке KazAtomExpo, прошли дискуссии с участием представителей Росатома и других ключевых игроков отрасли. Эксперты обсудили готовность атомной промышленности Казахстана к реализации столь масштабного проекта.

По предварительным оценкам, строительство первой атомной электростанции в Казахстане может обойтись в $10-12 миллиардов. Эта сумма включает в себя как стоимость строительства объектов, так и технологические решения, которые должны обеспечить безопасность и эффективность работы АЭС. Строительство и запуск атомной станции позволит Казахстану значительно повысить свою энергетическую независимость и сократить выбросы углекислого газа за счет перехода на экологически чистые источники энергии.