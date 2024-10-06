Спутники сгорали в атмосфере Земли с начала космической эры, но на протяжении десятилетий не обращалось особого внимания на эту проблему. Однако рост спутниковых мегасозвездий, которые могут включать сотни или даже тысячи спутников, привёл к тому, что доля космического мусора, созданного человеком, начала расти.

Загрязнение атмосферы от спутников, сгорающих при возвращении на Землю, может стать одной из ключевых экологических проблем нашего времени. Этот вид загрязнения пока не регулируется международными космическими договорами и экологическими законами. Учёные призывают включить химические вещества, выделяемые при сгорании спутников, в Монреальский протокол 1987 года, направленный на защиту озонового слоя.

С момента начала космической эры спутники сгорали в атмосфере Земли, не вызывая серьёзных экологических проблем. Однако с ростом числа спутниковых мегасозвездий, включающих сотни и тысячи объектов, ситуация изменилась. Только в 2023 году в атмосфере сгорело до 200 тонн отработанных спутников, а к 2033 году ожидается, что ежегодный объём космического мусора может увеличиться до 3 600 тонн.

Это вызывает беспокойство учёных, так как спутники, в отличие от метеоритов, состоят из металлов, таких как алюминий, которые при сгорании образуют химические соединения, необычные для атмосферы. Одним из таких соединений является оксид алюминия, который может блокировать солнечный свет, что, по мнению исследователей, приведёт к снижению энергии, поглощаемой Землёй.

Оксид алюминия, образующийся при сгорании спутников, разрушает озоновый слой, защищающий нашу планету от вредного ультрафиолетового излучения. В 1980-х годах мир уже столкнулся с серьёзной проблемой разрушения озона, когда над Антарктидой была обнаружена гигантская дыра. Благодаря принятию Монреальского протокола, были запрещены вещества, разрушавшие озоновый слой, и его восстановление постепенно началось.

Теперь учёные, такие как Минкван Ким из Университета Саутгемптона, призывают включить вещества, выделяемые при сгорании спутников, в Монреальский протокол, чтобы предотвратить повторное появление озоновых дыр и другие возможные экологические проблемы.

Международные космические договоры пока не регулируют вопрос загрязнения атмосферы Земли от сгорающих спутников. Например, Конвенция об ответственности 1972 года требует от стран возмещения ущерба, если их космические аппараты наносят вред другим государствам, но не касается экологического ущерба на глобальном уровне. Договор о космосе 1967 года фокусируется на предотвращении загрязнения других небесных тел, но не охватывает экологические последствия на Земле.

Эксперт по космическому праву Рэйчел Кроуфорд Смит из Эдинбургского университета подчёркивает, что отсутствие конкретных правовых норм делает проблему спутникового загрязнения ещё более сложной.

Майкл Хеннеси, специалист по международному экологическому праву, считает, что международные экологические стандарты могут частично восполнить пробелы в регулировании космического загрязнения. Однако для этого потребуется внесение изменений в существующие договоры, такие как Монреальский протокол и Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, чтобы охватить такие вещества, как оксиды алюминия, которые влияют на верхние слои атмосферы.

Фабио Тронкетти, доцент права в Нортумбрийском университете, предупреждает, что процесс принятия новых международных правил может занять много времени и подвергнуться геополитическим влияниям. Поэтому он предлагает космической индустрии искать собственные решения проблемы загрязнения.

Если мир продолжит игнорировать проблему спутникового загрязнения, его влияние на экологию станет глобальным в течение ближайших десяти лет. По словам Минквана Кима, частицы от сгоревших спутников могут оставаться в атмосфере десятилетиями, что приведёт к непредсказуемым климатическим последствиям.

«С космическим мусором нам потребовалось десятилетия, чтобы найти решение, но в случае спутникового загрязнения у нас может не быть столько времени», — отметил Ким.