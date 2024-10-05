Компания United Launch Alliance (ULA) успешно запустила свою новую ракету Vulcan Centaur с Космической станции сил на мысе Канаверал во Флориде. Этот запуск стал ключевым этапом в сертификации новой ракеты для использования в миссиях по обеспечению национальной безопасности.

4 октября компания United Launch Alliance (ULA) достигла важной вехи, успешно запустив свою новейшую ракету Vulcan Centaur с Космической станции сил на мысе Канаверал, штат Флорида. Этот запуск стал важным шагом к сертификации ракеты для выполнения миссий по обеспечению национальной безопасности США.

Vulcan Centaur, преемник известной ракеты , которая давно стала «рабочей лошадкой» ULA, был запущен в 7:25 утра по восточному времени (11:25 по Гринвичу). Запуск неоднократно откладывался, однако 4 октября ракета выполнила все задачи по графику. Среди них – успешный сброс двух твердотопливных ускорителей (SRB) и разделение ступеней.

Ракета прошла важные этапы, включая два продолжительных включения двигателя верхней ступени Centaur V, что является необходимым для успешного выхода на орбиту. Эти действия стали ключевыми для дальнейших тестов и миссий ракеты.

«Главная задача миссии Cert-2 – выполнить второй полет и достичь еще одного успеха», — заявил генеральный директор ULA Тори Бруно на предстартовом брифинге. И, судя по результатам, миссия достигла всех своих целей. Ракета Vulcan Centaur прошла все необходимые проверки, а двигатели верхней ступени Centaur V работали в течение запланированного времени.

ULA также планирует выполнить несколько дополнительных манёвров с верхней ступенью. Это позволит лучше понять её поведение в различных условиях и собирать данные для разработки будущих версий Centaur V. Цель — увеличить продолжительность работы ракеты на последних этапах полета, что особенно важно для длительных космических миссий.

Если дальнейшие манёвры и эксперименты пройдут успешно, Vulcan Centaur завершит свою миссию, выйдя на орбиту утилизации. После этого верхняя ступень ракеты будет «пассивирована» — из неё выкачают топливо, а аккумуляторные батареи отключат, что превратит её в инертный объект в космосе.

Компания ULA тщательно проанализирует все данные миссии Cert-2. После этого информация будет передана представителям Космических сил США, которые проведут независимую экспертизу. Сертификация ракеты может произойти в кратчайшие сроки. «Если миссия Cert-2 будет такой же успешной, как и Cert-1, процесс сертификации может занять всего несколько недель», — отметил Тори Бруно.

ULA активно готовится к новым запускам. До конца 2024 года компания планирует провести две миссии национальной безопасности — USSF-106 и USSF-87 — с использованием ракеты Vulcan Centaur. Успех этих запусков станет важной частью стратегии компании на ближайшие годы.

2025 год обещает быть напряженным для ULA. В планах компании — запуск 20 миссий, половина из которых будет выполнена с использованием ракеты Vulcan Centaur, а другая половина — со всё ещё находящейся в эксплуатации Atlas V. Этот подход позволит ULA плавно перейти от одной ракеты к другой, сохраняя стабильные темпы запусков.

Один из предстоящих запусков ракеты Vulcan Centaur может стать особенно интересным. Ракета выведет на орбиту космический самолёт Dream Chaser, который изначально должен был быть запущен 4 октября. Несмотря на перенос, компания уверена, что Dream Chaser займёт свое место в манифесте на 2025 год. «Мы готовы к работе с Dream Chaser. Важно, когда они будут готовы, а затем мы сможем скоординировать запуск с другими клиентами и найти для них подходящее время», — добавил Бруно.