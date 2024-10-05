Компания Intel больше не будет работать над проблемой нестабильности своих процессоров. Тот патч, который уже вышел, будет заодно и последним.

Компания Intel официально объявила о завершении работы над устранением проблемы нестабильности своих процессоров. Финальный патч, выпущенный под номером 0x12B, стал последним в череде обновлений, направленных на устранение дефектов, влияющих на стабильность работы CPU. По словам Intel, данное решение является окончательным, и дальнейшие исправления не потребуются.

Процесс выпуска патчей для решения проблем с процессорами Intel продолжался на протяжении длительного времени. Наиболее заметным стало обновление под номером 0x12B, которое компания назвала окончательным в борьбе с первичной причиной нестабильности. Несмотря на то, что до этого было выпущено несколько патчей, именно последнее обновление считается финальным шагом в решении проблемы.

В своём официальном заявлении Intel подчеркнула, что теперь все проблемы с нестабильностью процессоров решены. Если пользователь установил патч 0x12B до того, как его процессор подвергся деградации, дальнейшее ухудшение производительности маловероятно, вне зависимости от интенсивности использования процессора. Однако полностью убедиться в этом можно будет только с течением времени, когда процессоры будут эксплуатироваться в различных условиях.

Одним из самых острых вопросов остаётся проблема деградации процессоров, которая может возникнуть в результате длительного или интенсивного использования. На данный момент Intel не предоставляет инструмента, который позволил бы пользователям самостоятельно проверить, подвергся ли их процессор процессу деградации. В то же время компания не уточняет, планирует ли разработку подобных решений в будущем.

Ключевым моментом в обсуждении нестабильности процессоров Intel остаётся вопрос влияния патчей на общую производительность. Пользователи могут задаться вопросом, как именно последние обновления сказываются на их устройствах. Intel заявляет, что патч 0x12B не оказывает негативного влияния на производительность процессоров и направлен исключительно на улучшение стабильности. Однако реальный эффект этих обновлений можно будет оценить только после продолжительного использования в различных сценариях.