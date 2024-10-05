Память HBM поражает своими характеристиками на фоне обычной GDDR, хотя цены на первую таковы, что уже никто не использует её в видеокартах.

Память HBM (High Bandwidth Memory) всегда поражала своими характеристиками по сравнению с традиционной GDDR-памятью. Однако её высокая стоимость сделала применение этой технологии в массовых видеокартах редкостью. Несмотря на это, Micron продолжает развивать технологию, представив свою новейшую разработку — 12-слойную HBM3E с объёмом 36 ГБ. Для сравнения, это на 50% больше, чем объём памяти в видеокарте RTX 4090, что подчеркивает её мощь. На данный момент это самый ёмкий стек HBM на рынке, что делает его важной вехой в развитии данной технологии.

Главное преимущество HBM перед GDDR заключается в её пропускной способности. Чем больше микросхем в стеке HBM, тем выше объём и скорость передачи данных. В случае с новейшей HBM3E Micron, пропускная способность достигает впечатляющих 1,2 ТБ/с. Это делает её идеальной для применения в вычислительных задачах, требующих обработки огромных объёмов данных, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и рендеринг.

HBM-память, в отличие от GDDR, использует вертикальную упаковку микросхем, что позволяет значительно увеличить плотность памяти и снизить энергопотребление. Это ключевые преимущества, которые делают её особенно привлекательной для серверов и высокопроизводительных вычислительных систем.

Micron стремится укрепить свои позиции на рынке HBM, где на данный момент доминируют компании Samsung и Hynix. Эти два гиганта активно работают над выпуском HBM4, которая обещает еще более высокие характеристики. Первое поколение HBM4, по заявлениям, будет иметь 16 слоёв и обеспечивать пропускную способность до 1,65 ТБ/с, а максимальный объём достигнет 48 ГБ.

Такое развитие событий ставит перед Micron задачу не только догнать своих конкурентов, но и предложить инновации, которые позволят удержать свою долю рынка. HBM4 обещает стать новым стандартом в высокоскоростной памяти, а её конфигурации поднимут планку для всей отрасли.

Несмотря на активную подготовку конкурентов к выходу HBM4, HBM3E от Micron обладает рядом значительных преимуществ, которые делают её актуальной на рынке. Во-первых, 36 ГБ на одном стеке — это рекордный объём памяти, что особенно важно для высокопроизводительных вычислительных систем. Во-вторых, пропускная способность в 1,2 ТБ/с уже сейчас обеспечивает высочайшую производительность, что делает её отличным решением для широкого спектра задач.

Кроме того, 12-слойная архитектура HBM3E демонстрирует превосходство Micron в области инженерных решений и инноваций. Это не просто конкурентоспособный продукт — это технологический прорыв, который уже сегодня может найти своё применение в различных отраслях, требующих максимальной производительности.