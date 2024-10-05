В России можно заказать компактный переднеприводный кроссовер Hyundai Casper: компания из Владивостока готова поставить автомобиль под заказ за 1,79 млн рублей. Такова стоимость машины в базовой комплектации. Цена топовой комплектации — 1,9 млн рублей. В стоимость включены: утильсбор, ЭПТС и установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

В России стала доступна возможность заказать компактный переднеприводный кроссовер Hyundai Casper через компанию из Владивостока. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет 1,79 млн рублей, а топовая версия предлагается за 1,9 млн рублей. В данную стоимость включены утильсбор, электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) и установка системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС».

Hyundai Casper — это компактный городской кроссовер с размерами 3595 х 1595 х 1575 мм и колесной базой в 2400 мм. Автомобиль построен на платформе Hyundai-Kia K1, которая также используется для модели Kia Picanto. Моторная гамма у Casper аналогична Picanto: базовый двигатель — это атмосферный литровый бензиновый мотор мощностью 76 л.с., а турбированная версия развивает 100 л.с..

Российский дилер также озвучил цены на Hyundai Casper с турбированным двигателем и классической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Эти версии ориентированы на водителей, которые предпочитают сочетание мощности и компактности, подходящее для городских условий.