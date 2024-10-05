Брюссель и Пекин уже несколько месяцев спорят о тарифах на электромобили из Китая. При этом немецкие автопроизводители предупреждают о негативных последствиях.

Брюссель и Пекин уже несколько месяцев ведут напряжённый спор о возможных тарифах на импорт электромобилей из Китая. В то время как Еврокомиссия активно продвигает идею введения пошлин на китайские автомобили, немецкие автопроизводители, включая генерального директора BMW Оливера Ципсе, предупреждают о серьёзных негативных последствиях для экономики Германии и всей автомобильной промышленности Европы.

Оливер Ципсе, генеральный директор BMW, в преддверии голосования стран-членов ЕС по вопросу о введении пошлин на китайские электромобили, призвал правительство Германии сказать твёрдое «нет». По его мнению, процветание Германии напрямую связано с доступом к открытым рынкам и свободной торговле. Введение дополнительных тарифов на электромобили из Китая не только ударит по китайским производителям, но и негативно скажется на немецких компаниях, которые ведут бизнес на мировом рынке.

Ципсе подчеркнул, что такие меры могут спровоцировать торговый конфликт, от которого пострадают все стороны. В условиях глобальной взаимосвязанности немецкие автопроизводители зависят от устойчивых торговых отношений с Китаем, и любое нарушение этих связей может привести к серьезным последствиям для экономики.

Еврокомиссия рассматривает возможность введения пошлин в размере до 36% на электромобили и компоненты, импортируемые из Китая. Эти меры рассматриваются как ответ на государственные субсидии, которые китайские компании получают от правительства, что, по мнению ЕС, создает нечестную конкуренцию на европейском рынке.

Однако окончательное решение по этому вопросу должны принять 27 государств-членов ЕС. Китай, в свою очередь, обвиняет Евросоюз в протекционизме и уже пригрозил принять контрмеры, что может привести к ухудшению экономических отношений между сторонами.

По данным Ассоциации немецкой автомобильной промышленности (VDA), в прошлом году немецкие автопроизводители экспортировали автомобили и комплектующие в Китай на сумму 26,3 миллиарда евро. Импорт из Китая составил 6,8 миллиарда евро, что демонстрирует высокую степень экономической взаимозависимости двух стран.

Введение карательных пошлин может серьёзно навредить немецкой автомобильной промышленности, которая уже сталкивается с вызовами в условиях перехода на производство электромобилей. Немецкие автопроизводители не только экспортируют автомобили в Китай, но и активно используют китайские компоненты в своих производственных процессах, что делает их уязвимыми для любых торговых ограничений.

VDA предупреждает, что ущерб от введения пошлин может превысить любую потенциальную выгоду для немецких компаний. Торговая война между ЕС и Китаем грозит дестабилизировать автомобильный рынок и привести к серьёзным экономическим потерям для обеих сторон.