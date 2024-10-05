Финальной прошивкой станет Android 19 с интерфейсом HyperOS 7. Что касается международной версии «раскладушки» Xiaomi MIX Flip, то она в перспективе получит Android 18 и HyperOS 6.

Компания Xiaomi продолжает радовать своих пользователей долгосрочной поддержкой флагманских моделей. Вслед за успешными смартфонами серии Xiaomi 13T, которые получили пятилетнюю гарантию на обновления, стало известно, что новые глобальные флагманы Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro также будут получать обновления до 2029 года. Это означает, что устройства, выпущенные с операционной системой Android 14 и интерфейсом HyperOS 1.0, смогут обновляться вплоть до версии Android 19 и HyperOS 7. Кроме того, международная версия раскладного смартфона Xiaomi MIX Flip, как сообщается, получит обновления до Android 18 и HyperOS 6.

Xiaomi 14T поступил на мировой рынок с рядом впечатляющих характеристик. Основой смартфона стала система на чипе MediaTek Dimensity 8300, которая обеспечивает отличную производительность. Смартфон оборудован камерой от Leica, состоящей из трёх модулей: основной сенсор на 50 Мп, ещё один модуль с разрешением 50 Мп и телеобъектив на 12 Мп.

Дополнительно, Xiaomi 14T оснащён батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, что позволит пользователям быстро заряжать устройство и не беспокоиться о продолжительности работы. Дисплей смартфона это OLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц, что делает устройство идеальным для мультимедийного контента и игр.

Пока официальные характеристики Pro-версии не были подробно раскрыты, но можно ожидать, что устройство получит все современные функции.