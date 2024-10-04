Лунные миссии сопряжены с рядом опасных факторов, особенно на южном полюсе Луны, где условия значительно отличаются от земных. Астронавты, работающие в этих отдалённых и труднодоступных районах, сталкиваются с повышенными рисками, такими как экстремальные температуры, сложные рельефы и удалённость от базовой инфраструктуры.

Международная группа учёных, Университета Южной Австралии, создала инновационную систему мониторинга и спасения, адаптированную к уникальным и сложным условиям Луны. Эта система призвана обеспечивать безопасность астронавтов в рамках программы NASA «Артемида», которая направлена на поддержание длительного присутствия человека на Луне.

Разрабатываемая учёными система экстренного реагирования будет включать в себя множество функций, обеспечивающих защиту и мониторинг астронавтов. Система способна отправлять оповещения о происшествиях, отслеживать местоположение членов экипажа и предоставлять отчёты о безопасности. Эта технология основана на существующей земной системе COSPAS-SARSAT, которая адаптирована для условий Луны.

Сеть спутников, разрабатываемая в сотрудничестве с учёными из США и Австралии, будет выполнять функции как связи, так и геолокации на лунной поверхности. Астронавты смогут отправлять сигналы бедствия в спутниковую сеть, которая мгновенно передаст информацию на Землю или на другие базы на Луне.

Одним из ключевых элементов разработки является технология под названием Beagle. Эта система обеспечит двустороннюю экстренную связь и будет адаптирована для использования в сложных локациях, таких как кратеры или горы. Beagle поддерживает работу маломощных аварийных маяков, что позволяет сохранять связь даже при ограниченных ресурсах энергии и инфраструктуры. Важно отметить, что система может поддерживать связь с астронавтами в течение 10 часов, даже в экстремальных условиях.

По словам доктора Марка Райса, основателя организации Safety from Space и научного сотрудника Университета Южной Австралии, система Beagle — это важный шаг на пути к обеспечению безопасности лунных миссий. Он подчёркивает, что способность находить и спасать людей в случае аварии становится ключевым фактором успешного освоения Луны. Разработка таких технологий может стать основой для создания аналогичных систем на других планетах, таких как Марс.

Хотя данная система разрабатывается для лунных миссий, её технологии могут быть полезны и для Земли. Системы мониторинга и экстренной связи, такие как Beagle, могут найти применение в отдалённых и труднодоступных районах нашей планеты, где традиционные способы связи не работают. Это откроет новые возможности для поиска и спасения людей в экстремальных условиях, таких как горные экспедиции или полярные исследования.