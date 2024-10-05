Несколько недель назад в России появился новейший BMW M4 Competition 2024 в кузове кабриолет, а сейчас к нескольким столичным дилерам приехал BMW M4 Competition 2024 года в кузове купе.

Недавно на российском рынке был представлен новый BMW M4 Competition 2024 года в кузове купе. Автомобиль предлагает не только отличные технические характеристики, но и высокий уровень комфорта и стиля.

Под капотом новинки находится мощный 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель с двумя турбинами, который развивает 510 лошадиных сил. Это обеспечивает автомобилю разгон до 100 км/ч всего за 3,9 секунды. Трансмиссия — 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, а привод полный — фирменная система xDrive.

Стоимость BMW M4 Competition в кузове купе составляет около 17 миллионов рублей, что делает его немного дороже версии кабриолет, которая продается за 16,5 миллионов рублей. Однако цена полностью оправдана благодаря богатой комплектации, которая включает множество современных опций.

Автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем. Внутри купе установлена климатическая система, которая поддерживает оптимальную температуру в салоне, независимо от внешних условий.

Одним из важных элементов комфорта является акустическая система Harman Kardon. Дополнительно автомобиль оснащён проекционным экраном, который выводит ключевую информацию на лобовое стекло. Медиасистема с большим сенсорным экраном обеспечивает удобное управление всеми функциями автомобиля, а лазерные фары дают максимальную видимость в темное время суток.

Будучи частью легендарной серии M, BMW M4 Competition также включает спортивные элементы, которые подчеркивают его динамичный характер. В салоне установлен M-руль, который отличается улучшенной эргономикой. Также автомобиль оснащён спортивными M-креслами с развитой боковой поддержкой. Для улучшения управляемости используется адаптивная M-подвеска.