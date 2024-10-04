Космическая система «Кондор-ФКА» предназначена для получения радиолокационной информации с высоким и средним разрешением.

Специалисты Роскосмоса активно готовят разгонный блок «Фрегат», который предназначен для вывода на орбиту второго космического аппарата радиолокационного дистанционного зондирования Земли — «Кондор-ФКА» №2. По информации, предоставленной пресс-службой госкорпорации, заправка блока топливом и сжатыми газами должна завершиться 24 октября.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», оснащённой разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Кондор-ФКА» №2, запланирован на осень 2024 года с космодрома Восточный. Ожидается, что этот старт станет значимым событием для развития космических технологий России. Ранее в Роскосмосе уже сообщалось, что пуск ориентирован на конец ноября 2024 года.

Космическая система «Кондор-ФКА» играет важную роль в предоставлении радиолокационной информации высокого и среднего разрешения. Эта информация будет использоваться для решения задач социально-экономического характера и обеспечит круглосуточное наблюдение за поверхностью Земли в любых погодных условиях. Это особенно важно для мониторинга природных ресурсов, прогнозирования катастроф и развития инфраструктуры.

Первый спутник серии «Кондор-ФКА» №1 был выведен на орбиту в мае 2023 года. После успешного завершения всех лётных испытаний в июле того же года, спутник был введён в эксплуатацию. Благодаря его работе, уже было собрано большое количество данных, которые помогают в решении различных задач — от природоохранных до оборонных.

Запуск второго спутника «Кондор-ФКА» позволит значительно расширить возможности России в области космического мониторинга. Современные технологии, интегрированные в эту миссию, обеспечат получение данных с ещё более высокой точностью и регулярностью. Увеличение количества спутников в группировке «Кондор-ФКА» также позволит улучшить покрытие территорий и ускорить получение актуальной информации для анализа.