Компания Intel недавно представила прорывной для себя 128-ядерный серверный процессор Xeon 6980P, который пока что является самым мощным в мире. Теперь стало известно, сколько он стоит.

Компания Intel представила свой самый мощный серверный процессор — 128-ядерный Xeon 6980P, который уже получил титул самого производительного в мире. Однако стало известно не только о его технических характеристиках, но и о его стоимости. Цена флагманского процессора составляет 17 800 долларов, что действительно внушительно.

Для сравнения, основной конкурент Intel, AMD, предлагает 96-ядерный процессор Epyc 9654 за 11 805 долларов, что делает новинку от Intel дороже в полтора раза. Тем не менее, несмотря на столь высокую стоимость, прирост производительности не столь значителен: Xeon 6980P быстрее Epyc 9654 лишь на 26%, хотя разница в цене значительно больше.