Технологии 4G и 5G открывают огромные перспективы для развития различных отраслей, включая промышленность, транспорт и медицину. Благодаря высокоскоростной передаче данных, эти технологии играют ключевую роль в развитии интернета вещей, умных городов и автоматизированных производственных процессов.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике заявил о важности перехода на отечественное оборудование для мобильных сетей. По его словам, массовое производство базовых станций для сотовой связи стандартов 4G и 5G в рамках федерального проекта «Отечественные решения» начнется в 2025 году.

В последние годы Россия активно развивает собственные технологии для обеспечения независимости от зарубежных поставщиков телекоммуникационного оборудования. Разработка базовых станций 4G и 5G позволит обеспечить российских операторов связи современными и высокотехнологичными решениями, что играет ключевую роль в создании цифрового суверенитета страны.

Шадаев отметил, что одной из основных задач проекта является создание условий для массового производства базовых станций, что позволит достичь важного показателя — к 2027 году доля отечественного оборудования в сетях связи должна составить 33%. Это включает базовые станции для стандартов GSM, LTE и новейшего 5G, которые будут работать на основе российских технологий.

Шадаев подчеркнул, что успешное развертывание отечественных базовых станций позволит значительно сократить зависимость от зарубежных поставщиков, что особенно важно в условиях текущей геополитической обстановки.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин ранее также упоминал о подготовке к запуску серийного производства отечественных базовых станций. Он отметил, что это станет важным шагом на пути к созданию независимой телекоммуникационной инфраструктуры страны. Серийное производство оборудования, которое будет работать на отечественном программном обеспечении, укрепит позиции России на международной арене.