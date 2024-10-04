Мобильная пусковая установка ML-1 прибыла обратно в сборочный ангар Космического центра Кеннеди 3 октября 2024 года, приблизительно в 17:00 по московскому времени.

Американское управление по исследованию космического пространства (NASA) поделилось важными новостями о ходе подготовки к лунной миссии Artemis II. В настоящий момент агентство активно готовится к интеграции элементов ракеты Artemis II, перемещая мобильную пусковую установку Mobile Launcher 1 (ML-1) обратно в сборочное здание в Космическом центре Кеннеди, расположенном во Флориде

NASA провело масштабные работы по модернизации ML-1 в августе 2023 года, когда мобильная пусковая установка была вывезена на стартовый комплекс 39B для проведения наземных демонстрационных испытаний. Эти мероприятия были ключевым этапом подготовки к пилотируемой миссии Artemis II, которая станет следующим важным элементом программы по возвращению человека на Луну. Artemis II — это миссия, в ходе которой экипаж впервые за более чем 50 лет отправится в окололунное пространство. В ходе подготовки команды NASA не только провели модернизацию оборудования, но и протестировали все системы, чтобы обеспечить их полную готовность к полету.

Одним из наиболее интересных моментов подготовки стало достижение исторического рубежа. Гусеничный транспортёр, который используется для перемещения мобильной пусковой установки ML-1, преодолел 2500 миль (4023 км) с момента его создания в 1965 году. Этот транспортёр уже вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое тяжелое самоходное транспортное средство, и теперь его достижения дополнились новым историческим рекордом.

Мобильная пусковая установка ML-1 прибыла обратно в сборочный ангар Космического центра Кеннеди 3 октября 2024 года, приблизительно в 17:00 по московскому времени. Это событие ознаменует завершение одного из ключевых этапов подготовки к миссии Artemis II.