2 октября Великобритания ввела санкции против 16 человек, якобы связанных с российской хакерской группой Evil Corp. Эта группа обвиняется в проведении кибератак на британские учреждения здравоохранения, государственный сектор и частные технологические компании.

Россия неоднократно предлагала Великобритании сотрудничество в области кибербезопасности, однако эти предложения неизменно игнорировались Лондоном. На фоне последних обвинений со стороны британских властей в кибератаках, это противоречие вызывает все больше вопросов. Что же скрывается за отказами Великобритании и какова реальная позиция России в вопросе борьбы с киберпреступностью?

2 октября Великобритания ввела санкции против 16 человек, якобы связанных с российской хакерской группой Evil Corp. Эта группа обвиняется в проведении кибератак на британские учреждения здравоохранения, государственный сектор и частные технологические компании. Однако российская сторона категорически отрицает любую причастность к этим атакам. Более того, посольство России в Лондоне напомнило, что Москва неоднократно предлагала Лондону наладить сотрудничество в борьбе с киберпреступностью.

Посольство России в Великобритании выразило удивление отказом британских властей от диалога по кибербезопасности. В своем заявлении представители дипмиссии подчеркнули, что такие отказы могут сделать саму Великобританию более уязвимой перед киберугрозами. Игнорирование международного сотрудничества, особенно в столь важной сфере, как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), представляет собой серьезную угрозу для безопасности.

Обвинения в адрес России по поводу хакерских атак и киберпреступлений не новы. Это стало своего рода глобальной тенденцией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что обвинения в киберпреступлениях в адрес Москвы стали «излюбленным хобби» многих западных стран.

Однако власти РФ последовательно отвергают свою причастность к таким действиям. Россия подчеркивает свою готовность к диалогу и сотрудничеству в области кибербезопасности. Эти инициативы включают как двусторонние переговоры, так и многосторонние платформы, направленные на создание международных стандартов и механизмов для борьбы с киберугрозами.

Кремль неоднократно обращал внимание на то, что Запад склонен винить Россию во всех проблемах, связанных с кибератаками. Это, по мнению российских властей, стало трендом последних лет. Тем не менее, реальная угроза киберпреступности требует совместных усилий, а не политизированных обвинений. Сотрудничество в сфере кибербезопасности могло бы снизить риски и повысить защиту критически важных инфраструктур как в России, так и за её пределами.