На фоне ослабления спроса, согласно данным опроса S&P Global. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг снизился до 50,5 пункта, по сравнению с 52,3 в августе, что указывает на более слабый рост сектора.

Деловая активность в российском секторе услуг в сентябре замедлилась на фоне ослабления спроса, согласно данным опроса S&P Global. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг снизился до 50,5 пункта, по сравнению с 52,3 в августе, что указывает на более слабый рост сектора. Значение выше 50 свидетельствует о росте, ниже — о сокращении.

Инфляционное давление привело к росту цен: компании вынуждены были компенсировать увеличенные издержки за счет повышения отпускных цен для покупателей. Этот процесс стал одним из самых заметных в истории, что свидетельствует о высоком инфляционном давлении на сектор.

В сентябре темпы создания новых рабочих мест оказались на минимальном уровне с февраля, хотя объем новых заказов продолжал расти третий месяц подряд, пусть и более медленно, чем в августе. Это указывает на наличие факторов, ограничивающих дальнейший рост занятости в секторе.

Шестой месяц подряд наблюдается сокращение объема невыполненных заказов, что является признаком наличия свободных мощностей у компаний. Это может означать, что бизнесы сталкиваются с трудностями в поддержании уровня загрузки на фоне замедления спроса.

Несмотря на некоторые негативные показатели, степень уверенности среди компаний выросла до самого высокого уровня с мая. Оптимизм бизнеса подкреплен запланированными инвестициями в рекламу и надеждами на увеличение числа новых заказов, что даёт положительный прогноз на будущее развитие сектора.