По его словам, в соответствии с Политикой конфиденциальности в большинстве юрисдикций мессенджер может в ответ на легитимный запрос властей раскрывать IP-адреса и/или номера телефонов преступников. Подобная практика ведется с 2018 года и не является нововведением для Telegram.

Telegram, популярный мессенджер с миллионами пользователей по всему миру, продолжает быть в центре внимания по вопросам безопасности и конфиденциальности данных. Основатель платформы Павел Дуров недавно поделился статистикой юридических запросов на раскрытие пользовательской информации за 2024 год, проливая свет на то, как Telegram реагирует на подобные требования властей разных стран.

В 2024 году Павел Дуров отметил значительный рост числа юридических запросов, поступающих в Telegram от властей разных стран. Он подчеркнул, что в соответствии с Политикой конфиденциальности, платформа может раскрывать IP-адреса и номера телефонов преступников по официальным запросам. Такая практика ведется с 2018 года и продолжает оставаться неотъемлемой частью работы мессенджера.

Особое внимание было уделено данным из двух ключевых рынков — Бразилии и Индии. В Бразилии Telegram раскрыл данные по 75 запросам в первом квартале 2024 года, 63 — во втором и 65 — в третьем. В Индии, которая является крупнейшим рынком мессенджера, количество запросов значительно выше: 2461 запрос в первом квартале, 2151 — во втором и 2380 — в третьем.

Павел Дуров также отметил заметное увеличение количества юридических запросов со стороны стран Европейского Союза. Этот рост связан с тем, что правоохранительные органы ЕС начали использовать «правильные каналы связи» для подачи запросов. Telegram активно сотрудничает с европейскими властями, о чем свидетельствует наличие официального представителя мессенджера в ЕС и горячей линии для борьбы с терроризмом во Франции.

Дуров уже ранее упоминал о стремлении Telegram соблюдать законы и одновременно защищать права своих пользователей. В то же время мессенджер продолжает быть платформой, направленной на обеспечение безопасности и конфиденциальности данных для всех своих пользователей, особенно активистов и тех, кто может пострадать от действий коррумпированных правительств.

Пользователи Telegram могут самостоятельно проверить, сколько запросов от властей было обработано по их странам. Для этого предусмотрен специальный бот @transparency, который предоставляет информацию о количестве запросов и раскрытых данных.

Недавно Telegram внес изменения в свою Политику конфиденциальности, что вызвало ряд обсуждений. Павел Дуров пояснил, что изменения были направлены на оптимизацию и унификацию, а основные принципы остаются неизменными.



