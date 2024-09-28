Стоимость консоли в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составит 130 тысяч рублей. Для сравнения, в США за консоль просят 700 долларов, в Европе — 800 евро.

В России стартовали предзаказы на новейшую игровую консоль Sony PlayStation 5 Pro. Магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» открывают предзаказ 26 сентября, одновременно с мировым релизом.

Цена устройства составляет 130 тысяч рублей, что в сравнении с 700 долларами в США и 800 евро в Европе выглядит весьма ощутимо.

Представители компании сообщили, что покупатели смогут воспользоваться бессрочными платежами на 24 месяца без первоначального взноса и дополнительных затрат, а также гарантией на один год.

Консоль радует улучшениями: процессор AMD Zen 2 с 16 потоками и частотой до 3,85 ГГц, графика на базе архитектуры RDNA 3 с производительностью 33,5 Тфлопс — значительный скачок по сравнению с предыдущей версией. Объём SSD-накопителя увеличился до 2 Тб, а скорость оперативной памяти GDDR6 возросла до 18 Гбит/с.

Усовершенствованная система охлаждения и совместимость с аксессуарами PS5, включая PlayStation VR2, делают новое поколение консоли ещё более привлекательным для геймеров.