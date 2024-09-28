Производители смарт-телевизоров используют эти скриншоты, а также аудиозаписи в своих системах автоматического распознавания контента, которые отслеживают привычки просмотра, чтобы запускать таргетированную рекламу.

Совсем недавно было установлено, что телевизоры марки Samsung и LG обладают интересной способностью: они могут запечатлеть скриншоты изображений с вашего экрана несколько раз в секунду. Однако, стоит отметить, что эту опцию возможно отключить. Нынешние популярные модели смарт-телевизоров этих брендов способны фиксировать всё, что вы смотрите, даже когда они служат внешними дисплеями для ноутбуков или игровых консолей, как сообщает портал NewScientist.

Производители смарт-телевизоров применяют полученные скриншоты и аудиозаписи в своих системах автоматического распознавания контента, что открывает дверцу в мир глубокого анализа привычек зрителей и позволяет запускать таргетированную рекламу с высокой точностью. Исследования показали, что телевизоры Samsung способны фиксировать изображения на экране каждые 500 миллисекунд, в то время как их собратья от LG делают это с еще более завидной частотой — каждые 10 миллисекунд.

Таким образом создается обширная сеть наблюдений, где каждая мельчайшая деталь интереса зрителя становится доступной для анализа и интерпретации. Этот невидимый процесс предоставляет производителям данные, с помощью которых они могут адаптировать свои предложения в искусный симбиоз развлечения и коммерции.

Когда пользователь подключает ноутбук через HDMI, чтобы просто наслаждаться контентом на большом экране, он может не подозревать, что его действия фиксируются.

Яш Векария из Калифорнийского университета в Дэвисе дополнительно отметил, что эти снимки не фиксируются при стриминге с платформ вроде Netflix, но активируются при отображении информации с подключенного устройства. Основная тревога заключается в возможной уязвимости конфиденциальной информации.