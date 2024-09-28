Производитель уже начал приём предварительных заказов, а покупателям доступны пять моделей по цене от 14 200 до 20 000 долларов.

Geely представила новую модель Preface 2025, которая в Китае будет известна как Geely Xingrui Dongfangyao. Предзаказы на этот стильный седан уже открыты, а покупателям предложено выбрать из пяти вариантов по цене от 14 200 до 20 000 долларов.

На передней панели обновленного Geely Preface размещён узнаваемый серебряный логотип, а элегантная решетка радиатора с вертикальными ламелями и зауженные фары с дневными ходовыми огнями придают автомобилю современный вид.

Хотя фотографии интерьера пока отсутствуют, известно, что он также будет подвергнут обновлениям. За управление мультимедийной системой будет отвечать операционная система Flyme Auto, которая обещает высокий уровень функциональности и удобства.

Габариты Geely Preface составляют 4785 x 1869 x 1469 мм, а колесная база равна 2800 мм. В модельной линейке представлены два варианта двигателей: 1,5-литровый с 7-ступенчатой роботизированной коробкой и мощный 2-литровый мотор на 237 л.с. с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, что гарантирует динамичную и комфортную езду.