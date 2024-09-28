Машина получила электрическую силовую установку. Она была переоборудована из УАЗ-3962 2019 года выпуска. «Элькафа» позиционирует электрическую «Буханку» как автомобиль для внедорожного туризма в заповедных и рекреационных зонах.

УАЗ «Буханка» был искусно преобразован в электромобиль для туристических приключений, и теперь его цена составляет 2,9 миллиона рублей. Этот уникальный экземпляр был создан НПП «Элькафа» из Крыма на базе модели УАЗ-3962, выпущенной в 2019 году. Продавцы гордо представляют электрическую «Буханку» как идеальное решение для любителей внедорожного туризма.

Электромобиль демонстрирует достойный запас хода в 200 километров без необходимости подзарядки. Подключение к сети 220 В занимает 12 часов, в то время как от сети 380 В аккумулятор можно зарядить всего за 4 часа. С первоначальным пробегом в 85 тыс. км, модель прошла после переоборудования всего 3 тыс. км. Разработчики уверяют, что ресурс электромобильного оборудования достигает впечатляющих 700 тыс. км.

Тем временем, на этой неделе был также представлен новый электрический фургон Lada e-Largus, ценовая категория которого составляет 3 миллиона рублей с учетом доступных скидок.