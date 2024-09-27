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Разгончик PC
Visa намерена помочь банкам тестировать токенизированные активы
В Visa заверили, что намерение оказать практическую помощь и рекомендации для банков по созданию и использованию инструментов рынка цифровых активов являются частью корпоративной стратегии международной процессинговой компании.

Visa намерена оказать поддержку банкам в тестировании токенизированных активов. Компания подчеркнула, что предоставление практической помощи и советов по разработке и использованию инструментов цифровых активов является частью её стратегического плана.

«Мы полагаем, что испытание решений на площадке Visa Tokenized Asset Platform даст банкам уникальный опыт и возможности для регулируемого выпуска собственных токенизированных активов», — отметил Кай Шеффилд, руководитель криптовалютного направления Visa. Он добавил, что с нарастающей популярностью токенизации реальных активов, всё больше финансовых учреждений будет внедрять блокчейн-технологии в свою работу. Visa также намерена участвовать в формировании глобальных стандартов, упрощающих взаимодействие между такими организациями.

В начале текущего года Visa сообщила о запуске функции, позволяющей осуществлять прямой вывод средств с криптовалютных кошельков на карты с автоматической конвертацией в фиатную валюту.

В контексте растущего интереса к токенизированным активам, Visa акцентирует внимание на важности сотрудничества с финансовыми учреждениями для достижения максимальной эффективности и безопасного внедрения блокчейн-технологий. Кай Шеффилд подчеркнул, что тестирование решений на платформе Visa позволит банкам не только создать свои токенизированные активы, но и обеспечить их соответствие актуальным требованиям регулирования, что значительно повысит доверие клиентов.

Кроме того, Visa планирует инвестировать в обучающие программы и семинары, чтобы помочь банкам лучше понять механизмы работы с токенами и блокчейном. Это, по мнению компании, станет основой для формирования здоровой экосистемы, в которой банки смогут уверенно предлагать своим клиентам новые цифровые решения.

#криптовалюты #стандарты #блокчейн #цифровые активы #visa #токенизация #автоматическая конвертация #платформа токенизированных активов #токенизированные активы #финансовые учреждения
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